سلمان آب‌باریکی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها گفت: متأسفانه به دلیل آسیب‌دیدگی که داشتم، نتوانستم در پارالمپیک ریو شرکت کنم اما روند آماده‌سازی خوبی داشتم تا در مسابقات جهانی که تیرماه سال آینده در لندن برگزار می‌شود، آماده شوم.

وی افزود: من در ایران دو رقیب جدی دارم و همچنین ورزشکارانی از کشورهای کلمبیا، چین و قطر تدارک خوبی برای این مسابقات دیده‌اند و از جمله حریفان جدی من در مسابقات جهانی محسوب می‌شوند.

ملی‌پوش تیم پرتاب وزنه جانبازان و معلولین ایران اضافه کرد: هدف هر ورزشکار خوشرنگ‌ترین مدال است و من هم تمام تلاشم را به کار می‌گیرم تا در این مسابقات به موفقیت و هدفم برسم.

آب‌باریکی در پایان در رابطه با امکانات گفت: متأسفانه امکانات چندانی نداریم اما باید با این شرایط ساخت.