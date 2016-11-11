آسمان استان سمنان صاف است/ احتمال بارش از یکشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، دمای هوای استان سمنان به طور میانگین و همزمان با صبح آدینه ۱۹درجه بالای صفر گزارش شده و در حال حاضر دمای هوای سمنان ۱۷، شاهرود۱۲، دامغان۱۴، میامی۱۱، گرمسار ۱۵، ایوان کی۱۵، مهدیشهر۱۲، امیریه ۱۴و بیارجمند ۱۳ درجه بالای صفر است.

پدیده غالب هواشناسی امروز برای گرمسار گرد و غبار است و از این شهر گزارش می شود ریزگردها با وزش باد در بخش هایی از ایوان کی و گرمسار کاهش دید را به همراه داشته اند همچنین پدیده غالب دیگر جوی در استان سمنان، افزایش ابر در ارتفاعات شاهرود و احتمال بارش های پراکنده برای این شهرستان به خصوص در شهر مجن گزارش شده اما مابقی شهرهای استان سمنان آسمانی صاف را تا شنبه شب تجربه خواهند کرد.

نگاهی به نقشه های هواشناسی اما آسمان صاف را برای غالب نقط استان سمنان تا یکشنبه شب و اوایل صبح دوشنبه نشان می دهد پدیده ای که ممکن است از روز سه شنبه با نزدیک شدن جبهه هوای کم فشار شرایطی متغیر را داشته باشد از سوی دیگر اما دمای هوای استان نیز تا اواسط هفته آتی تغییر چندانی نخواهد داشت و در مجموع می توان گفت دیار قومس آغاز هفته ای مطبوع را تجربه می کند.

همزمان با صبح آدینه میامی سردترین شهر استان سمنان با ۱۱ و سمنان با ۱۷درجه بالای صفر گرمترین شهرها هستند و بیشینه و کمینه دمای هوا طی ساعات آتی در سمنان ۱۸ و هفت، در شاهرود ۱۲ و هفت، میامی ۱۴و شش، دامغان ۱۸و هفت، گرمسار۲۰ و هشت، ایوان کی ۲۱ و ۱۰ و بیارجمند ۱۹ و ۹ درجه بالای صفر گزارش می شود.

از جاده های مواصلاتی نیز خبر می رسد شرایط ترافیکی روان و هوای مناسب بر اغلب راه های استان سمنان حاکم است و تنها محور شاهرود-توسکستان، شاهرود-خوش ییلاق و سمنان-آهوان با آسمان ابری و احتمال بارش باران روبرو هستند همچنین محور تهران-ایوان کی-گرمسار به علت وزش باد و غبار، کاهش دید را طی ساعات آتی تجربه خواهند کرد.