به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های ملی برزیل و آرژانتین بامداد روز جمعه در چارچوب رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که برزیل موفق شد در «بلو هوریزونته» با نتیجه سه بر صفر پیروز شود.

آرژانتین که در ۱۱ بازی نخستش تنها چهار پیروزی کسب کرده است، اکنون در جایگاه ششم جدول قرار دارد و شرایط صعود مستقیم به جام جهانی را ندارد.

«ادگاردو بائوسا» سرمربی «آلبی سلسته» که تنها در پنج بازی آخر آرژانتین عهده دار این مسئولیت بوده است، پیش از بازی مهم هفته آینده تیمش مقابل کلمبیا فشار زیادی را تحمل می کند.

وی بعد از بازی گفت: یکی از سخت ترین شکست‌های عمرم بود. کاملاً خوب بودیم. تنها روی یک اشتباه گل اول را دریافت کردیم اما به نظرم بزرگترین ضربه ای که خوردیم روی گل دوم بود. ولی باید مثبت فکر کنیم چون سه روز دیگر بازی خیلی مهمی پیش رو داریم.

همچنین «لیونل مسی» درباره این شکست گفت: فهمیدیم که این بازی داشت برایمان دشوار می شد. گل اول ما را زخمی کرد، گل دوم ما را کشت! قبل از گل اول با برنامه بودیم. متأسفانه گل دوم روی روند ما تأثیر گذاشت و بعد از آن آشفته شدیم. ما باید از لحاظ روحی قوی باشیم، باید از این وضعیت دشوار بیرون بیاییم. انتقادات بر علیه ما به جریان می افتد. مردم در آرژانتین صبر و شکیبایی ندارند.