آغاز مراحل ساخت ۱۱۰ مدرسه با مشارکت خیرین در سواحل مکران

مرتضی رئیسی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به اهمیت حضور خیرین در نوسازی و بازسازی فضای مدارس کشور افزود: امسال مشارکت خیرین در ساخت مدارس افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه شاهد رشد ۱.۵ برابری مشارکت خیرین در ساخت و نوسازی مدارس هستیم.

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا کنون مشارکت خیرین در پروژه های آموزشی حدود ۲۰ درصد بوده است که این رقم در سال جاری به ۳۰ درصد رسیده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی دولت و عدم تخصیص کامل بودجه های عمرانی، مردم به کمک آموزش و پرورش آمده اند و به تازگی در سواحل مکران در منطقه چابهار، خیرین ساخت ۱۱۰ مدرسه را برعهده گرفته اند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس خاطرنشان کرد: از این تعداد مدرسه، حدود ۶۶ مدرسه تا هفته گذشته به مرحله عقد قرار داد رسیده است.

رئیسی گفت: اگر مشکلات را صادقانه به مردم بگوییم، خیرین ابایی از کمک به هموطنان خود ندارند و در ساخت و نوسازی مدارس نیز همین شرایط وجود دارد.