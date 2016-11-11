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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۵

رئیس سازمان نوسازی مدارس در بازدید از غرفه مهر:

آغاز مراحل ساخت ۱۱۰ مدرسه با مشارکت خیرین در سواحل مکران

آغاز مراحل ساخت ۱۱۰ مدرسه با مشارکت خیرین در سواحل مکران

رئیس سازمان نوسازی مدارس از آغاز مراحل ساخت ۱۱۰ مدرسه با مشارکت خیرین در سواحل مکران خبر داد.

مرتضی رئیسی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر، در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها با اشاره به اهمیت حضور خیرین در نوسازی و بازسازی فضای مدارس کشور افزود: امسال مشارکت خیرین در ساخت مدارس افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه شاهد رشد ۱.۵ برابری مشارکت خیرین در ساخت و نوسازی مدارس هستیم.

وی ادامه داد: از ابتدای انقلاب تا کنون مشارکت خیرین در پروژه های آموزشی حدود ۲۰ درصد بوده است که این رقم در سال جاری به ۳۰ درصد رسیده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: با توجه به مشکلات اقتصادی دولت و عدم تخصیص کامل بودجه های عمرانی، مردم به کمک آموزش و پرورش آمده اند و به تازگی در سواحل مکران در منطقه چابهار، خیرین ساخت ۱۱۰ مدرسه را برعهده گرفته اند.

رئیس سازمان نوسازی مدارس خاطرنشان کرد: از این تعداد مدرسه، حدود ۶۶ مدرسه تا هفته گذشته به مرحله عقد قرار داد رسیده است.

رئیسی گفت: اگر مشکلات را صادقانه به مردم بگوییم، خیرین ابایی از کمک به هموطنان خود ندارند و در ساخت و نوسازی مدارس نیز همین شرایط وجود دارد. 

کد مطلب 3821245

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