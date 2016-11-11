در قبال روسیه سخت گیرانه عمل کن/«ناتو» شرکت و کسب و کار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «اورزولا فن در لایِن» ، وزیر دفاع آلمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا را به عدم عقب نشینی از اصول ناتو و برخورد سخت گیرانه با روسیه فرا خواند.



وزیر دفاع آلمان گفت: دونالد ترامپ باید بطور صراحتا اعلام کند که در کدام طرف قرار دارد. در جانب عدالت، حل و فصل صلح آمیز و دموکراسی یا بی تفاوت است و ژست دوستی مردانه را نشان می دهد.

وی گفت: ترامپ نباید ناتو را کسب و کار بداند و ناتو یک« شرکت» نیست.

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در روز ۳ آوریل فروپاشی ناتو را امکان پذیر دانست. وی اعلام کرد متحدان «سهم عادلانه خود را نمی پردازند» و این اتحادیه نظامی متشکل از ۲۸ کشور را کهنه شده نامید.

ترامپ گفت اگر آنها پرداخت سهم خود را آغاز نکنند باید ناتو را ترک کنند و اگر ناتو فرو بپاشد، بگذار چنین شود.

