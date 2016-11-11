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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

وزیر دفاع آلمان خطاب به ترامپ :

در قبال روسیه سخت گیرانه عمل کن/«ناتو» شرکت و کسب و کار نیست

در قبال روسیه سخت گیرانه عمل کن/«ناتو» شرکت و کسب و کار نیست

«اورزولا فن در لایِن» خواستار اتخاذ تدابیر شدید «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در قبال روسیه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «اورزولا فن در لایِن» ، وزیر دفاع آلمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا را به عدم عقب نشینی از اصول ناتو و برخورد سخت گیرانه با روسیه فرا خواند.

وزیر دفاع آلمان گفت: دونالد ترامپ باید بطور صراحتا اعلام کند که در کدام طرف قرار دارد. در جانب عدالت، حل و فصل صلح آمیز و دموکراسی یا بی تفاوت است و ژست دوستی مردانه را نشان می دهد.

وی گفت: ترامپ نباید ناتو را کسب و کار بداند و ناتو یک« شرکت» نیست.

ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود در روز ۳ آوریل فروپاشی ناتو را امکان پذیر دانست. وی اعلام کرد متحدان «سهم عادلانه خود را نمی پردازند» و این اتحادیه نظامی متشکل از ۲۸ کشور را کهنه شده نامید.

ترامپ گفت اگر آنها پرداخت سهم خود را آغاز نکنند باید ناتو را ترک کنند و اگر ناتو فرو بپاشد، بگذار چنین شود.
 

کد مطلب 3821246
پیمان یزدانی

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