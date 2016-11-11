جدیدترین خبرها از فعالیت «دنگ شو»/ هنوز معلوم نیست به فجر برویم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شایا نوازنده، آهنگساز و تنظیم‌کننده قطعات گروه موسیقی «دنگ‌شو» در حاشیه بازدید تعدادی از اعضای این گروه از غرفه مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها توضیح داد: آلبوم جدیدمان مثل آثار گذشته گروه در فضای موسیقی تلفیقی قرار دارد و اشعار آن نیز برگرفته از آثار شاعرانی چون سعدی و عطار است که در میان این قطعات، اشعاری از طاها پارسا نیز استفاده شده است. البته ما آلبوم دیگری نیز آماده انتشار داریم که اصلاً ربطی به ژانر کنونی گروه «دنگ‌شو» ندارد اما امضای این گروه در آن قرار دارد.

وی افزود: در این آلبوم وارد یک فضای کاملاً جدید و متفاوت شده‌ایم که می‌تواند با استقبال مخاطبان و طرفداران مواجه شود. یکی از این دو آلبومی که به آن اشاره کردم به احتمال فراوان تا شب یلدای امسال در بازار موسیقی عرضه خواهد شد؛ کما اینکه برای نحوه انتشار آلبوم بعدی هنوز نمی‌توانم تاریخ جدیدی را اعلام کنم.

شایا در بخش دیگری از صحبت‌های خود توضیح داد: حضور گروه «دنگ‌شو» در این فضای جدید موسیقایی مانند دوران بلوغی می‌ماند که من فکر می‌کنم می‌تواند معرف رویکرد و نگاه جدیدی از مجموعه ما باشد که امیدوارم بتواند رضایت طرفداران را نیز فراهم کند.

میلاد باقری خواننده گروه موسیقی «دنگ‌شو» نیز بیان کرد: جنس موسیقی گروه «دنگ‌شو» همان جنس همیشگی است اما ما تلاش کردیم که با در نظر گرفتن تمامی سلیقه‌ها در گروه، روند تولید آلبوم‌ها را به سمتی ببریم که به لحاظ شنیداری از جذابیت‌های بالاتری برخوردار باشد. من فکر می‌کنم در همین آلبوم جدیدی که به زودی از سوی گروه منتشر خواهد شد، شما تفاوت موسیقی گروه را نسبت به آثار دیگرش احساس می‌کنید. ما وارد فضای جدیدی شده ایم که گروه «دنگ‌شو» را تبدیل به یک مجموعه فعال با ایده‌های جدید کرده است.

سیدعلی میرمحمدی مدیر برنامه‌های گروه «دنگ‌شو» با اشاره به کنسرت‌های جدید گروه نیز بیان کرد: با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته فکر می‌کنم اولین اجرای گروه زنده «دنگ‌شو» پس از پایان ماه صفر در تالار وحدت خواهد بود که این اجرا به نوعی اولین اجرای میلاد باقری در مقام خواننده گروه «دنگ‌شو» در تالار وحدت است و می‌تواند برای طرفداران با توجه به حال و هوای این مجموعه از جذابیت‌های زیادی برخوردار باشد.

وی افزود: تمام تلاش گروه «دنگ‌شو» بر این است که جنبه‌های هنری فعالیت‌های گروه نیز با دقت پایدار بماند و خوشحالیم که در این زمینه مؤسسه آوای فروهر به عنوان تهیه‌کننده کنسرت، کمک‌های خوبی را در این زمینه انجام دهد. به هر حال ما برنامه‌ریزی‌های زیادی برای اجراهای زنده گروه «دنگ‌شو» در تالارهایی غیر از سالن میلاد و برج‌ میلاد انجام داده‌ایم که در آینده نزدیک جزئیات آن مشخص خواهد شد.

مدیر برنامه‌های گروه «دنگ‌شو» در پایان در پاسخ به این پرسش که آیا گروه «دنگ‌شو» برنامه‌ای برای حضور در جشنواره فجر سال جاری دارد؟ گفت: صحبت‌هایی در این مورد انجام گرفته اما هنوز جدی نیست. به هر حال نحوه دعوت دوستان جشنواره و حضور گروه «دنگ‌شو» در این رویداد از مسائل مهمی است که باید با بررسی تمامی جوانب مورد توجه قرار گرفته و درباره آن تصمیم‌گیری شود.