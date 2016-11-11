رکورد تولید نفت در یک میدان مشترک با عراق شکسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، لغو تحریم‌ها، پا گذاشتن صنعت نفت به دوران پسا برجام و آغاز مذاکرات با شرکت‌های معتبر نفت و گاز جهان، موتور شرکت چینی را در صنعت نفت ایران روشن کرده است.

به عبارت دیگر پس از عملکرد نا امیدکننده شرکت‌های چینی در طرح توسعه آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و فاز ۱۱ پارس جنوبی در دوران تحریم که حتی منجر به خلع ید شرکت CNPCI از توسعه میدان آزادگان جنوبی شد، اما هم اکنون عملکرد شرکت‌های چینی در توسعه میادین مشترک نفتی ایران در منطقه غرب کارون امیدوارکننده‌تر شده است.

بر این اساس پس از تکمیل توسعه فاز اول میدان مشترک نفتی آزادگان شمالی با مشارکت شرکت CNPCI، رکورد تولید نفت در میدان مشترک یادآوران با مشارکت شرکت ساینوپک چین شکسته شد و از مرز ۱۱۵ هزار بشکه در روز عبور کرد.

هادی نظرپور در تشریح آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک یادآوران، گفت: هم اکنون تولید نفت از مرز ۱۱۵ هزار بشکه در روز عبور کرده که این میزان حدود٣٠ هزار بشکه هم از تعهد توسعه این میدان در فاز نخست فراتر رفته است.

مجری توسعه میدان یادآوران در شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران با اعلام اینکه در فاز نخست طرح توسعه میدان نفتی یادآوران، برداشت نفت از این میدان باید به ٨٥ هزار بشکه در روز می‌رسید، تصریح کرد: در حال حاضر تولید تجمعی از میدان مشترک یادآوران به ٦٥ میلیون بشکه رسیده است.

به گزارش مهر، پیش بینی می‌شود با اجرای فاز دوم طرح توسعه میدان نفتی یادآوران سقف تولید از این میدان به ١٨٠ هزار بشکه در روز خواهد رسید و در فاز سوم سقف تولید به ٣٠٠ هزار بشکه در روز می‌رسد.

شرکت سینوپک توسعه فاز نخست میدان یادآوران با هدف برداشت روزانه ٨٥ هزار بشکه نفت را در قالب قرارداد بیع متقابل اجرا کرد، البته پیش از این که فاز نخست اجرا شود، برداشت زودهنگام از میدان به دلیل اهمیت برداشت نفت از میدان‌های مشترک، انجام شد.

به دنبال مذاکراتی که بین شرکت ملی نفت ایران، وزارت نفت و شرکت ساینوپک انجام شده است، اخیرا بیژن زنگنه وزیر نفت خواستار نهایی کردن مذاکرات با این شرکت چینی برای اجرای فاز دوم توسعه میدان نفتی یادآوران شده است.