تاخیر ۲ساعته در پروازهای روزانه اردبیل/۲۲هزار دقیقه تاخیر در ۶ماه

به گزارش خبرنگار مهر، سید فخرالدین هاشمی ظهر جمعه در حاشیه جلسه بررسی وضعیت فعالیت شرکت‌های هواپیمایی در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در نیمه نخست سال جاری ۲۲ هزار و ۴۸۵ دقیقه تأخیر در پروازهای فرودگاه اردبیل ثبت شده است.

وی افزود: این میزان شامل ۳۷۴ ساعت تأخیر است که به عبارتی ۶۲ ساعت در هر ماه و دو ساعت در هر روز تأخیر در پروازها مشاهده می‌شود.

مدیر کل فرودگاه‌های استان با یادآوری ثبت ۱۴ هزار و ۳۵۱ دقیقه تأخیر در نیمه نخست سال گذشته اضافه کرد: سال گذشته ۲۳۹ ساعت تأخیر داشتیم که هر ماه به طور میانگین ۴۰ ساعت و هر روز یک ساعت و ۲۰ دقیقه تأخیر ثبت می‌شد.

هاشمی تأکید کرد: سال گذشته به دلیل اینکه تعداد پروازها کمتر بود، تعداد تاخیرات در پرواز نیز کمتر است اما در مجموع می‌توان اصلی‌ترین عامل تأخیر در پروازها را شرایط جوی دانست.

وی با تأکید به اینکه خود فرودگاه و تأخیر در ورود و خروج مسافر نیز مؤثر است، ادامه داد: با توجه به اصلاح عملیات فرودگاه تأخیر در خود فرودگاه اردبیل به صفر رسیده و در وضعیت فعلی عوامل جوی عامل تأخیر است.

مدیر کل فرودگاه‌های استان به فعالیت چهار شرکت هواپیمایی آسمان، آتا، ایران ایر و تابان در فرودگاه اردبیل اشاره و تصریح کرد: در نیمه نخست سال ۸۴۲ پرواز رفت‌وبرگشت توسط شرکت‌ها انجام شده است.

به گفته هاشمی در پروازهای داخلی ۱۰۵ هزار و ۲۰۰ نفر مسافر جابه‌جا شده که نشان می‌دهد امسال به نسبت سال گذشته ۳۰.۲ درصد افزایش پرواز و ۳۴.۸ درصد افزایش مسافر را داریم.

وی تعداد پروازهای خارجی را نیز ۵۶ مورد عنوان و اضافه کرد: در پروازهای خارجی نیز پنج هزار و ۹۱۸ نفر مسافر جابه‌جا شده که ۱۱.۱ درصد کاهش پرواز و ۲۹ درصد کاهش مسافر را شاهد هستیم.