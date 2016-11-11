دولت به نیازهای کشور توجه کند/۵۰۰برابر توان دولت پروژه زخمی کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون عمران مجلس صبح امروز با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها به سؤالات خبرنگاران حوزه سیاسی پاسخ گفت.
وی در خصوص همکاری مجلس و دولت و انتظارات از دولت، گفت: ما در برنامه ششم رویکرد کمک به دولت را داشتیم. همچنین در انتخاب وزرا نیز این رویکرد وجود داشت.
نماینده مردم جهرم در مجلس افزود: با مصوبهای به دولت اجازه دادیم ۴۰ هزار میلیارد تومان در اصلاح ماده ۳۶ قانون بودجه، اسناد خزانه اسلامی انتشار دهد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: ما هم به لحاظ سیاسی و هم به لحاظ اقتصادی به دولت کمک کردهایم و همکاری خوب مجلس پشت سر دولت است و انتظار داریم دولت در بحثهای اشتغال، اقتصاد و بیکاری به مطالبات مردم جواب دهد.
رضایی کوچی ادامه داد: دولت به نیازهای کشور توجه بیشتری کند. وضعیت اقتصادی خوب نیست و تیم دولت باید چابکتر شود و قویتر عمل کند.
وی در خصوص آخرین وضعیت پروژههای عمرانی گفت: تنها راه اجرای پروژههای عمرانی، واگذاری به بخش خصوصی است. ۵۰۰ برابر توان و ظرفیت دولت، پروژه زخمی کردهایم. وقتی زمان پروژه طولانی شود، مستهلک خواهد شد.
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