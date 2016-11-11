برنامه ریزی بیگانگان برای انتخابات/باید با بصیرت وارد صحنه شویم

به گزارش خبرنگار مهر غلامعلی حدادعادل نماینده سابق مجلس شورای اسلامی صبح امروز در چهارمین مجمع عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی گفت: تصور ما از ایجاد تشکل ها در جامعه های دینی این نیست که گروهی دور هم جمع شده و باشگاهی تشکیل دهند که در هر موقعیتی برای رسیدن به قدرت و ثروت، دوستان خود را معرفی کنند.

وی افزود: ما به دنبال ایجاد تشکیلات برای اینکه به قدرت و ثروت برسیم نیستیم.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: انسان وقتی وارد تشکل می شود باید جمعیت پرست شود. گاهی برخی به هیچ چیز فکر نمی کنند جز قوت گرفتن حزبی که آنها در آن عضو هستند و مدام به این فکر می کنند که چه کنیم که تشکل ما مطرح شود.

حدادعادل تصریح کرد: اینها موانع راه و وسوسه‌های شیطانی است.

وی گفت: شیطان ممکن است ما را فریب دهد که به تشکل خود بیش تر از انقلاب اهمیت دهیم. اما تشکل ما باید برای انقلاب باشد.

حدادعادل انتخابات پیش رو را آزمونی بزرگ نامید و افزود: باید تشکل های انقلابی با هم متحد باشند.

وی گفت: تجربه کردیم که اگر هر کس دنبال یک کاندیدا برود چه نتیجه ای خواهد داشت.

وی گفت: صرف نظر از اینکه پیروز چه کسی باشد، وجود یک انتخابات سالم به نفع نظام است. این دستاورد بزرگ نظام است که تعیین تکلیف مسئولیت های سیاسی با رای مردم است.

نماینده سابق مجلس عنوان کرد: این مردم سالاری زمینه امنیت کشور ماست. اینکه مردم بدانند می توانند از طریق صندوق های رأی در کشور تأثیرگذار باشند امیدبخش و دستاورد مهمی برای کشور ماست.

این فعال سیاسی اصولگرا عنوان کرد: غربی ها برای فشار آوردن به یک کشور از طریق طرح مسئله دموکراسی وارد می شوند و فقدان دموکراسی را به عنوان یک اهرم فشار مورد استفاده قرار می دهند همانطور که به بهانه نبود دموکراسی وارد سوریه شدند و ما همیشه به آنها گفتیم مگر در عربستان و بحرین دموکراسی وجود دارد.

وی با اشاره به تاکید همیشگی رهبری بر حضور مردم پای صندوق رای گفت: رهبری چشم اندازی وسیع تر دارند که گفتند حتی اگر من را قبول ندارید پای صندوق رای حاضر شوید.

حدادعادل تصریح کرد: انگیزه کافی برای درگرفتن یک رقابت جدی وجود دارد. اگر ما با جمع بندی گذشته وارد صحنه شویم احتمال پیروزی برایمان وجود دارد.

وی گفت: کشور شرایط ویژه ای پیدا کرده است. در دو دهه اخیر شاهد بودیم که غرب همیشه تحریم انتخابات را تبلیغ کردند اما امروز نظرشان تغییر کرده چرا که هم از یک گروه خاص طرفداری می کنند و هم تلاش می کنند حتما یک گروه بر دیگری پیروز شود.

حدادعادل گفت: خارجیها علاقه مند شده اند که در انتخابات ایران اثرگذار شوند. آنها مدعی هستند و با امکانات تبلیغاتی در اختیار خود به نفع یک جریان یا به ضرر یک جریان دیگر خط دهی می‌کنند.

این نماینده سابق مجلس تصریح کرد: خارجی ها برای منافع خود در ایران برنامه ریزی کردند.

وی افزود: می خواهند برجام را وسیله برای شل و سفت کردن به کار گرفته و اهرم تحریم و فشار اقتصادی و روابط بانکی را جلوی روی خود قرار دهند تا براساس آن در ایران دخالت کنند باید به این مسئله توجه کرد.

این فعال اصولگرا، گفت: اگر تا کنون انتخابات ما دو طرف داشت امروز به یک مثلث تبدیل شده و ایجاب می کند در این انتخابات با بصیرت تر و با وحدت وارد عرصه شویم.

نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: باید شکر نعمت انقلاب را به جا آورده و عظمت انقلاب را فراموش نکنیم. با امام گزینشی برخورد نکرده و هر وقت کم آوردیم به سراغ مواضع امام نرویم. شهدا و دفاع مقدس را از یاد نبریم.

حدادعادل تصریح کرد: ما باید اقتصاد مقاومتی را درک کرده و خودمان را برای انقلاب بخواهیم. با شعار و حتی نام تازه وارد عرصه شویم تا دستاورد عظیمی که به دست ما رسیده برای مسلمانان دنیا کارآمدتر شده و مشکلات کشور نیز برطرف شود.