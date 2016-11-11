۷ کتابخانه فعال در شهرستان ورامین وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کریمی رییس کتابخانه های عمومی شهرستان ورامین که به عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه سخن می گفت، اظهار داشت: امروز گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی یک رسالت همگانی و مهم محسوب می شود.

وی با اشاره به این نکته که باید از همه ظرفیت های موجود برای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی استفاده کرد، افزود:باید از توانمندی و ظرفیت افراد فرهیخته برای گسترش فرهنگ کتابخوانی استفاده شود.

کریمی با تأکید بر توجه ویژه دین اسلام به موضوع کتاب و کتابخوانی ادامه داد: کتاب و کتابخوانی جایگاه ویژه ای در دین اسلام دارد، به طوری که معجزه ابدی آخرین فرستاده خداوند، کتاب است.

رییس کتابخانه های عمومی شهرستان ورامین با اشاره به تعداد کتابخانه های فعال در منطقه اضافه کرد: هم اکنون هفت کتابخانه فعال در شهرستان ورامین به علاقه مندان حوزه کتاب و کتابخوانی ارائه خدمت می کند.

کریمی با اشاره به رشد ۲۳ درصدی تعداد کتاب های موجود در کتابخانه های شهرستان ورامین یادآور شد: در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار جلد کتاب در کتابخانه های شهرستان ورامین وجود دارد که می تواند مورد استفاده علاقه مندان به رشته های مختلف باشد.

رییس کتابخانه های عمومی شهرستان ورامین گفت: جلسات نقد و بررسی کتاب از جمله برنامه های پیش بینی شده به منظور گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی است که تلاش داریم در این حوزه قدم های موثری را برداریم.