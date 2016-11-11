به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل ظهر امروز در حاشیه چهارمین مجمع عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران درباره برنامه اصول گرایان برای انتخابات پیش رو گفت: برای ائتلاف اصول گرایان در انتخابات ۹۶ کارهایی صورت گرفته که به زودی اعلام می شود.

وی افزود: اصول گرایان برای حضور هماهنگ و مبتنی بر وحدت در انتخابات ۹۶ برنامه دارند که به زودی برنامه خود را اعلام می کنند.

حدادعادل در خصوص تاریخ اعلام این برنامه ها تصریح کرد: هنوز تاریخ دقیق روشن نیست اما ظرف روزهای آینده منتظر این برنامه باشید.

نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: یک حرکت انقلابی توسط خدمتگزاران انقلاب برای حضور جدی در انتخابات صورت خواهد گرفت.

حدادعادل گفت: اصولگرایان دو برنامه اساسی دارند که نخست ساز و کار رسیدن به وحدت و دوم ساز و کار رسیدن به فرد واحد است.