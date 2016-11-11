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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۴

حدادعادل در جمع خبرنگاران:

برنامه‌های انتخاباتی اصول گرایان در روزهای آینده اعلام می شود

برنامه‌های انتخاباتی اصول گرایان در روزهای آینده اعلام می شود

نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: ظرف روزهای آینده برنامه اصول گرایان برای حضور در انتخابات ۹۶ اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حدادعادل ظهر امروز در حاشیه چهارمین مجمع عمومی جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران درباره برنامه اصول گرایان برای انتخابات پیش رو گفت: برای ائتلاف اصول گرایان در انتخابات ۹۶ کارهایی صورت گرفته که به زودی اعلام می شود.

وی افزود: اصول گرایان برای حضور هماهنگ و مبتنی بر وحدت در انتخابات ۹۶ برنامه دارند که به زودی برنامه خود را اعلام می کنند.

حدادعادل در خصوص تاریخ اعلام این برنامه ها تصریح کرد: هنوز تاریخ دقیق روشن نیست اما ظرف روزهای آینده منتظر این برنامه باشید.

نماینده سابق مجلس خاطرنشان کرد: یک حرکت انقلابی توسط خدمتگزاران انقلاب برای حضور جدی در انتخابات صورت خواهد گرفت.

حدادعادل گفت: اصولگرایان دو برنامه اساسی دارند که نخست ساز و کار رسیدن به وحدت و دوم ساز و کار رسیدن به فرد واحد است.

کد مطلب 3821265

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