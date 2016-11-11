به گزارش خبرنگار مهر، قادر تقی زاده ظهر جمعه در حاشیه جلسه بررسی آخرین وضعیت تهیه استانداردهای فعالیت مجتمعهای آبدرمانی تصریح کرد: همچنان که شناورسازی قیمت در مراکز اقامتی میتوان منجر به رقابت سازنده شود، اجرای آن در مجتمعهای آبدرمانی نیز توصیه میشود.
وی افزود: با شناورسازی قیمتها رقابت سازنده به مجتمعها ایجاد شده و در واقع کیفیت خدمات ارائه شده با رشد محسوس همراه خواهد بود.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان با تأکید به اینکه تهیه ضوابط استانداردسازی مجتمعهای آبدرمانی به استان اردبیل سپرده شده است، متذکر شد: اداره کل استاندارد با همکاری چند دستگاه دیگر ضوابط اولیه را احصا کردند که بعد از ارسال به سازمان مرکزی مورد پذیرش قرار نگرفت.
به گفته تقی زاده لازم است در این ضوابط برخی تناسب ها از جمله استاندارد بر اساس میزان دبی آب که در اختیار مجتمع است، لحاظ شود و انتظار میرود نسبت به تدوین دقیق استاندارد اقدام شود.
وی با بیان اینکه در طرح جامع استاندارد که به خراسان رضوی سپرده شده بود مواردی طرح شده که امروز مراکز اقامتی را با مشکل دریافت استاندارد مواجه ساخته است، متذکر شد: در واقع از ۳۰ هتل در سطح استان فقط ۹ مورد توانستهاند ضوابط دریافت کنند.
معاون گردشگری میراث فرهنگی استان تأکید کرد: واسپاری تهیه ضوابط استاندارد به استان فرصت مطلوبی برای مجتمعهای آبدرمانی استان است که در آینده بتوانند بدون مشکل استاندارد خود را دریافت کنند و لازم است برای تدوین این ضوابط دستگاههای متولی نهایت تلاش خود را به کار گیرند.
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