تعزیه استان سمنان شرایط کیفی خوبی دارد/ هنرمندان نیازمند حمایت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سوقندی صبح جمعه در آئین اختتامیه هشتمین سوگواره حسینی استان سمنان به میزبانی سالن شاهچراغی دامغان، ضمن بیان اینکه هنرمندان تعزیه خوانی یکی از بهترین منبع ها برای انتقال فرهنگ عاشورا به جامعه هستند، ابراز داشت: این قشر هنرمند ارزشی باید مورد حمایت قرار گیرند چرا که هنرشان تاثیرگذاری بالایی در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه هنر تعزیه وارداتی نیست، افزود: شاید بسیاری ریشه اصلی تئاتر را از یونان باستان ذکر کنند اما ایرانیان شیعی پیایه گذاران هنر تعزیه هستند و مردم کشورمان به خاطر نوع نگاهشان به این هنر با اهمیت و پر مخاطب، برای تعزیه احترامی ویژه قائل هستند چرا که آنرا به عنوان احیا کننده فرهنگ عاشورا با بهره گیری از هنرهای نمایشی می دانند.

هنرمندان تعزیه نیازمند حمایت هستند

دبیر کار گروه فرهنگ و هنر استان سمنان با اشاره به اینکه امروزه هنرهای نمایشی مانند تئاتر از کمبود مخاطب رنج می برند، گفت: تفاوت بسیار مهم هنر تئاتر با تعزیه در این است که شبیه خوانی و تعزیه همیشه مخاطبان خود را به صورت ثابت دارد و نیازی به تبلیغ، ترویج و معرفی ندارد چرا که این هنر ۱۰۰درصد مردمی در پوست و گوشت و خون مردم ایران زمین و شیعیان جهان، نهادینه است اما تئاتر در کشورمان این ویژگی را ندارد.

سوقندی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه برگزاری هشتمین سوگواره حسینی استان سمنان بهترین فرصتی است که از این طریق بتوانیم از فعالان عرصه ترویج فرهنگ عارشوایی تقدیر به عمل آوریم، ابراز داشت: پیام های عاشورا مختص مسلمانان نیست چرا که عاشورا یک حادثه و یک واقعه نیست و امام حسین(ع) به عنوان یک تفکر و یک مکتب در بین جهانیان شناخته می شود و جایگاهی به مراتب فراتر از یک فرد و یا شخصیتی تاریخی در تاریخ اسلام دارد و این دو اصل مهم را شاید بتوان مهمترین رمز ماندگاری تعزیه دانست.

وی در پایان سخنان خود به ضرورت حمایت از هنر تعزیه و هنرمندان این عرصه پرداخت و افزود: استان سمنان دارای توانمندی و ظرفیت های بسیار بالایی در زمینه تعزیه است که امیدواریم با حمایت از آنها بتوانیم نهمین و دهمین سوگواره حسینی را در سال آینده و آتی به خوبی و باشکوه هرچه بیشتر برگزار کنیم تا دلگرمی برای هنرمندان این عرصه شود که حتی ریالی برای این هنر ناب ایرانی، اسلامی دریافت نمی کنند و بعضا در اجراهای تعزیه متحمل هزینه های مالی نیز می شوند که این کار بسیار ستودنی است.

در این آئین اختتامیه از هفت برگزیده تعزیه خوانی و چهار گروه منتخب تعزیه استان سمنان تقدیر به عمل آمد.