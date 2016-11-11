نمایش فضاحت اجتماعی در انتخابات آمریکا/ایران لقمه گلوگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی در خطبه های نماز جمعه این هفته شهرستان ورامین با اشاره به این نکته که گسترش گناه زمینه ساز تباهی و سقوط جامعه می شود، اظهار داشت: باید افراد جامعه نسبت به گسترش فساد و گناه حساسیت به خرج دهند.

امام جمعه موقت شهرستان ورامین با تأکید بر اثرات گسترش گناه و فساد در جامعه افزود: گسترش گناه و فساد موجب تباهی و سقوط جامعه می شود و کسانی که در نظام اسلامی زندگی می کنند، باید به این موضوع حساسیت دوچندان داشته باشند.

بی تفاوتی نسبت به فساد صحیح نیست

وی با اشاره به تلاش دشمن برای آلوده شدن ملت ایران به گناه ادامه داد: بدون تردید سکوت و بی تفاوتی در برابر فساد و گناه صحیح نیست.

محمودی بیان داشت: امروز دشمن به وسیله ابزارهای مختلف تلاش دارد تا اقشار مختلف مردم را به سمت و سوی بی دینی سوق دهد، زیرا به خوبی می داند که پایبندی مردم و خانواده های ایرانی به دین، اجازه نمی دهد تا آنان به اهداف شوم خود در کشور برسند.

حجاب زنان و غیرت مردان سد راه نفوذ دشمن در کشور خواهد بود

خطیب نماز جمعه ورامین اضافه کرد: تا زمانی که مردم دیندار بوده و نسبت به گناه و فساد حساسیت به خرج دهند، دشمن در توطئه ها و نقشه های خود با شکست مواجه خواهد شد.

عضو ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ورامین، غیرت دینی و انقلابی را لازمه دوستداران مکتب اهل بیت عصمت و طهارت عنوان کردو متذکر شد: دوستدار و محب اهل بیت عصمت و طهارت با غیرت دینی و تعصب آگاهانه از ارزش های الهی دفاع می کند.

محمودی تأکید کرد: تا زمانی که زن مسلمان نسبت به حجاب و مرد با ایمان نسبت به موضوعات ملی و دینی غیرت داشته باشد، راه نفوذ دشمن بسته خواهد ماند.

دو حزب آمریکا جنایات بی شماری را علیه بشریت انجام داده اند

امام جمعه موقت ورامین در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اظهار داشت: اینکه تصور شود انتخاب یکی از نامزدهای حزب دموکرات و جمهوریخواه برای کشور ما بهتر خواهد بود، اشتباه محض است.

وی افزود: هیچکدام از دو حزب آمریکا در جنایت علیه بشریت و اقدام علیه نظام اسلامی کوتاهی نکرده اند و تاریخ به این امر شهادت می دهد.

محمودی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران با اندیشه های امام راحل و فرمایشات مقام معظم رهبری، امریکا را مظهر ظلم و استکبار جهانی می داند و هرگونه سازش با این کشور بر خلاف اندیشه های دینی و انقلابی ملت ایران است.

تبلیغات انتخاباتی در آمریکا اوج فضاحت اجتماعی را به نمایش گذاشت

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران یادآور شد: در جریان تبلیغات انتخاباتی، مشاهده کردیم که دو نامزد انتخابات به خوبی واقعیت های آمریکا را بیان کرده و اوج فضاحت اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

وی افزود:امروز دنیا بهتر از هر زمان دیگری متوجه شده که آمریکا با چه مشکلات و معضلاتی روبرو بوده و انتخاب فردی قمارباز و فاسد به عنوان رییس جمهور آمریکا اوج بی شرمی را به نمایش گذاشته است.

ایران لقمه گلوگیری برای آمریکا است

محمودی تأکید کرد: این انتخاب آنقدر شرم آور است که خود مردم آمریکا به خیابان ها آمده و فریاد می زنند که این فرد، رییس جمهور ما نیست و این امر نشان می دهد که آمریکا در آستانه فروپاشی قرار دارد.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: جنایات، قتل ها، فسادها در کنار قدرت مداری پست ترین افراد نشان دهنده اضمحلال آمریکا است.

محمودی تأکید کرد: با انتخاب رییس جمهور آمریکا تغییری در ماهیت استکبار ستیزی ملت ایران ایجاد نمی شود و امروز آمریکا، اروپا و اسراییل به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی ایران، لقمه گلوگیری محسوب می شود.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به پیروزی های جبهه مقاومت در حلب بیان داشت: پیروزی های جبهه مقاومت در حلب و موصل علیرغم حمایت های آمریکا از گروه های تروریستی و تکفیری مایه مباهات و خرسندی است و به زودی اسلام عاشورایی به پیروزی نهایی خواهد رسید.