فقه رسانه باید در رسانه ها رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز با اشاره به تاثیر رسانه ها در جامعه امروز تاکید کرد: رسانه تاثیر عظیمی در حرکت های جامعه به سمت خوبی و بدی دارد و امروز نظام استکباری جهان بر موکب رسانه سوار است.

وی ادامه داد: آنان با استفاده از رسانه خوب را بد و بدی را خوبی نشان می دهند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: در جامعه اسلامی نیز باید توجه ویژه ای به رسانه ها و مطبوعات و به خصوص فضای مجازی امروز داشته باشیم.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: باید رسانه های انقلابی را تقویت کرد تا بتوانند در مقابل رسانه های دشمنان ایستادگی و آنها را تضعیف کنند.

وی یادآور شد: در این راستا رسانه های انقلابی باید به فقه رسانه نیز توجه داشته باشند زیرا بخشی وجود دارد به عنوان فقه رسانه ای که باید اخلاق رسانه ای رعایت شود.

نماینده ولی فقیه در فارس با اشاره به اینکه متاسفانه در فضای مجازی این مهم رعایت نمی شود، گفت: سرک کشیدن به زندگی مردم، بردن آبروی مردم و... جایگاهی ندارد.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران، گفت: زمانیکه لانه جاسوسی آمریکا تسخیر شد همگان متوجه شدند که اینجا محل دیپلماسی نبوده بلکه مکان جاسوسی بوده و امروز هم اروپا به دنبال چنین مکانی است.

وی افزود: زمانیکه اکثر کشورهای اروپایی در ایران سفارت و نماینده دارند راه اندازی این دفتر بی معنی است مگر اینکه به دنبال مباحث دیگر باشند.

آیت الله ایمانی تصریح کرد: به گفته کارشناسان خودشان آنها به دنبال ورود در مباحث دیگر کشور و تحریم های مختلف هستند که امیدوارم مسئولین به این مهم توجه داشته باشند.

امام جمعه شیراز در خصوص انتخابات آمریکا نیز گفت: انتخاباتی برگزار شد که هیچ دوره ای چنین نبوده و دو کاندیدا آبروی آمریکا را بردند و به همه این ببر کاغذی را نشان دادند.

وی یادآور شد: برای ما هیچ تفاوتی ندارد چه کسی رئیس جمهور است زیرا آمریکا با جمهوری اسلامی مشکل دارد و رئیس جمهورهای آنها منافع کشورشان را در غارت دیگران می دانند.

نماینده ولی فقیه در فارس ادامه داد: انتخابات آمریکا برای هیچ کشوری تفاوت ندارد زیرا آنها به دنبال جنگ و غارت هستند.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن اربعین نیز گفت: امام حسین(ع) تنها بزرگی است که برای او اربعین گرفته می شود که نشان از جایگاه والای آن حضرت دارد.

وی افزود: باید مراسمی بزرگ در سومین حرم برگزار شود.

امام جمعه شیراز در خصوص فرارسیدن ۲۴ آبان و هفته کتاب نیز گفت: در سبک زندگی اسلامی باید مطالعه وقتی از شبانه روز را به خود اختصاص دهد و این رسالتی است که بر دوش ما گذاشته شده است.