ظرفیت پارکینگ اصلی نمایشگاه مطبوعات تکمیل شد

مهران عباسی انارکی قائم مقام بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم از این رویداد رسانه‌ای در روز پایانی فعالیت آن در مصلی بزرگ امام خمینی (ره) گفت: ظهر امروز ظرفیت پارکینگ شماره ۱۵ مصلی تهران برای خودروهای غرفه‌داران و بازدیدکنندگان تکمیل شد و همکاران ما در حال هدایت مردم برای استفاده از سایر پارکینگ‌های مصلی هستند.

به گفته وی، پارکینگ مصلی در خیابان قنبرزاده بعد از پارکینگ شماره ۱۵ و همچنین پارکینگ دیگری که ورودی آن از خیابان شهید بهشتی است، دارای ظرفیت‌های خالی برای استفاده بازدیدکنندگان هست و مردم برای پارک خودروهایشان باید از این مکان‌ها استفاده کنند.

با توضیحات این مقام مسئول در برگزاری نمایشگاه مطبوعات که حاکی از استقبال گسترده مردم از این رویداد رسانه‌ای در روز پایانی آن است، به نظر می‌رسد در ساعات آتی شاهد ازدحام جمعیت در راهروها و سالن‌های شبستان باشیم که این مسئله احتمال تمدید زمان فعالیت نمایشگاه را در روز آخر افزایش می‌دهد.

نمایشگاه بیست و دوم امشب به کار خود در مصلی پایان می‌دهد.