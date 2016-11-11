مجید جلالی ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص وضعیت تیم پیکان، گفت: برنامه های تمرینی را پشت سر می گذاریم و خود را آماده شروع دوباره لیگ می‌کنیم تا بتوانیم با توان بیشتری مقابل حریفان ظاهر شویم.

وی در خصوص وضعیت جذب و جدایی بازیکنان پیکان در نیم فصل، گفت: با توجه به اینکه به پایان نیم فصل اول نزدیک می‌شویم، به دنبال این هستیم تا بتوانیم بازیکنان مورد نظر را جذب کنیم اما سیاست باشگاه پیکان این است که از ریخت و پاش اضافه جلوگیری کند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در ادامه خاطرنشان کرد: از بازیکنانم در طول این ۱۰ هفته راضی هستم. ما یک بخش ارزشیابی داریم که تمام تلاش بازیکنان در آن ثبت خواهد شد و این می‌تواند کار ما را در طول فصل آسانتر کند.

جلالی در خصوص دیدار تیم ملی فوتبال ایران مقابل سوریه گفت: من در خصوص تیم ملی حرفی برای گفتن ندارم.

وی در پاسخ به این پرسش که در پایان فصل چه تیمی قهرمان خواهد شد؟ گفت: با اینکه برای جواب این سؤال خیلی زود است، اما با توجه به شرایط تیم‌ها به اعتقاد من دو تیم تراکتورسازی و پرسپولیس شانس بیشتری برای قهرمانی دارند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران در پاسخ به این پرسش که آیا لیگ امسال نسبت به فصل گذشته پیشرفت کرده است یا خیر؟ گفت: لیگ بسیار خوبی داریم اما متأسفانه تعطیلی‌های مکرر باعث شده تا تیم‌ها چندین بار بدنسازی کرده و یا به دنبال بازی تدارکاتی باشند و همین مسئله باعث می‌شود تا تیم‌ها از شرایط آرمانی دور شوند.