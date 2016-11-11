تردد زائران اربعین با نظم و امنیت در مرز مهران جریان دارد

علی نجات سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته بیش از ۱۰۳ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند و امروز پیش بینی شده بیش از ۱۰۵ هزار نفر از مرز تردد داشته باشند.

وی بیان داشت: تردد زوار در مرز مهران با نظم و امنیت کامل جریان دارد و مشکلی در بحث تردد زوار مشاهده نمی شود.

وی با اینکه به رغم توصیه های متعدد بازهم شاهد حضور افراد بدون ویزا و گذرنامه هستیم، افزود: امسال تحت هیچ شرایطی اجازه خروج به این افراد داده نمی شود و در صورت ورود به خاک کشور عراق با مجازات هایی از جمله زندانی شدن مواجه می شوند.

مدیر کل سیاسی امنیتی استانداری ایلام تصریح کرد: دفتر کنسولگری موقت عراق در حج و زیارت ایلام راه اندازی شده است و حتما افراد بعد از ثبت نامه از این مرکز ویزا دریافت کنند.