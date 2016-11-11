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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۳۰

شمسایی در گفتگو با مهر:

هنوز از بحران خارج نشده‌ایم/ دو خان دیگر پیش رو داریم

هنوز از بحران خارج نشده‌ایم/ دو خان دیگر پیش رو داریم

سرمربی تیم فوتسال تاسیسات دریایی با بیان اینکه تیمش هنوز به طور کامل از بحران خارج نشده است، گفت: از بازی‌های تیم حفاری در لیگ برتر لذت می‌برم.

وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتسال تاسیسات دریایی مقابل یاسین پیشرو قم در هفته نهم لیگ برتر فوتسال و خروج تیمش از شرایط بحرانی، گفت: هنوز به طور کامل از بحران خارج نشده‌ایم. ما باید مقابل یاسین پیروز می‌شدیم و خوشبختانه به این نتیجه هم رسیدیم. خوشحالم که با حضور تاسیسات در قم، تماشاگران زیادی هم به سالن آمدند و سکوها را پر کردند.

وی تاکید کرد: آن بازی تمام شده است و ما تمریناتمان را برای بازی با حفاری آغاز کرده ایم. دو خان دیگر در پیش داریم و باید به مصاف تیم حفاری و گیتی پسند برویم و تمام امتیاز این مسابقات را می‌خواهیم.

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات درباره تیم حفاری و محرومیت فرهاد توکلی و فرید نمازی دو بازیکن این تیم، گفت: اول از همه باید بگویم حفاری یک تیم است و کار گروهی این تیم بی نظیر است. از تماشای بازی‌های حفاری لذت می‌برم. درست است که نمازی و توکلی دو بازیکن کلیدی حفاری غایب هستند و این موضوع به لحاظ روحی برای ما خوب است ولی همانطور که گفتم حفاری یک تیم است و بازیکنان جوان، موثر و هماهنگی دارد.

کد مطلب 3821292

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