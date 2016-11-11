وحید شمسایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیروزی تیم فوتسال تاسیسات دریایی مقابل یاسین پیشرو قم در هفته نهم لیگ برتر فوتسال و خروج تیمش از شرایط بحرانی، گفت: هنوز به طور کامل از بحران خارج نشده‌ایم. ما باید مقابل یاسین پیروز می‌شدیم و خوشبختانه به این نتیجه هم رسیدیم. خوشحالم که با حضور تاسیسات در قم، تماشاگران زیادی هم به سالن آمدند و سکوها را پر کردند.

وی تاکید کرد: آن بازی تمام شده است و ما تمریناتمان را برای بازی با حفاری آغاز کرده ایم. دو خان دیگر در پیش داریم و باید به مصاف تیم حفاری و گیتی پسند برویم و تمام امتیاز این مسابقات را می‌خواهیم.

سرمربی - بازیکن تیم تاسیسات درباره تیم حفاری و محرومیت فرهاد توکلی و فرید نمازی دو بازیکن این تیم، گفت: اول از همه باید بگویم حفاری یک تیم است و کار گروهی این تیم بی نظیر است. از تماشای بازی‌های حفاری لذت می‌برم. درست است که نمازی و توکلی دو بازیکن کلیدی حفاری غایب هستند و این موضوع به لحاظ روحی برای ما خوب است ولی همانطور که گفتم حفاری یک تیم است و بازیکنان جوان، موثر و هماهنگی دارد.