حکومت بدون روحانیت قوی و پویا فلج است/ خطر نفوذ کلیساهای خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیم‌پور ازغدی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قم در سخنانی اظهار داشت: حوزه علمیه باید در همه عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی در صحنه باشد . هر جا حوزه در عرصه عمل و نظر وارد نشود گفتمان سکولار این خلأها را پر خواهد کرد.

وی با بیان اینکه امروز جامعه ما در بخش‌های مختلف اجتماعی از جمله مسائل بانکی و بیمه‌ای و فضای مجازی گرفتاری هایی دارد، افزود: حوزه علمیه باید در این زمینه‌ها حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد و وقتی سخنان اصیل الهی و اسلامی در این زمینه‌ها بیان نشود التقاط ورود خواهد کرد و انحرافاتی ایجاد می‌کند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی گفت: امروز جامعه ما به یک جامعه بیمار تبدیل شده است و مصرف‌گرایی در بین مذهبی‌ها و غیرمذهبی‌ها رواج یافته و سبک زندگی دینی و اسلامی به فراموشی سپرده شده و این وظیفه حوزویان است که این مسائل را به مردم منتقل کنند.

در حوزه مسائل اخلاقی و فرهنگی عقب افتادگی‌های زیادی داریم

وی با بیان اینکه ما به موازات پیشرفت‌های دنیایی در عرصه معنوی و اخلاقی پیشرفت چندانی نداشته‌ایم، افزود: ایران اسلامی بعد از انقلاب سریع‌ترین پیشرفت‌ها را در عرصه‌های مختلف علمی و تولید ثروت در میان کشورها داشته است اما خلاف آنچه تصور می‌شود در حوزه مسائل اخلاقی و فرهنگی عقب افتادگی‌های زیادی داریم.

رحیم‌پور ازغدی اضافه کرد: امام راحل فرمودند اگر دیدید مسئولان کشور و روحانیت در نظام جمهوری اسلامی از فقرا و طبقه ضعیف جامعه فاصله گرفتند آن روز آغاز انحراف است.

وی اظهار داشت: عده‌ای به وعده‌ها و خنده‌های دشمنان اعتماد کرده و همچنین بخشی از جامعه به سمت تنبلی و کسالت سوق پیدا کردند که این عوامل می‌تواند یک ملت را به تباهی بکشاند.

اگر حکومت در خدمت صنف خاصی باشد نامشروع است

این استاد دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اگر حکومت در خدمت صنف خاصی باشد نامشروع است و بنای انقلاب اسلامی نیز این روش نبوده است، گفت: اگر روحانیت آرمان‌های انقلاب اسلامی را دنبال کند ارزشمند خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگر روحانیت به بیت‌المال وصل شود و فقرا را به فراموشی بسپارد به فرموده رسول الله(ص) آنها اهل جهنم خواهند بود و اگر در مسیر حل مشکلات مردم و جامعه اسلامی قدم بدارند به رسالت خود عمل کرده‌اند.

رحیم‌پور ازغدی با بیان اینکه متأسفانه چالش‌های فرهنگی و مذهبی مختلفی از جمله کلیساهای خانگی و نفوذ برخی از ادیان در جامعه وجود دارد، افزود: باید پرسید که چرا برخی حوزویان در عرصه فکری و فرهنگی درست عمل نکرده‌اند، روحانیت و حوزه‌های علمیه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی با بیان اینکه حکومت بدون روحانیت قوی و پویا فلج خواهد بود، افزود: متأسفانه برخی‌ در خدمت دشمنان انقلاب هستند و برخی‌ هم که توان کار دارند نمی‌توانند به رسالت خود عمل کنند.