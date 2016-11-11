غلامرضا شعبانیبهار ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها با اشاره به برنامههای وزارت جدید ورزش و جوانان برای توسعه ورزش همگانی گفت: ابتدا باید از اصحاب رسانه بابت تلاشهایی که در زمینه توسعهسازی ورزش همگانی انجام داده اند، تشکر کنم.
وی افزود: ما توجه ویژهای در زمینه توسعه ورزش همگانی به ورزش محلات خواهیم داشت تا بتوانیم امسال جشنوارههایی را به صورت استانی برگزار کنیم و سال آینده نیز جشنواره ملی را برگزار خواهیم کرد. به دنبال تقویت ورزش در سطح محلات هستیم تا مردم در محلههای خودشان به ورزش بپردازند.
معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: همچنین برگزاری جشنوارههای همگانی استعدادیابی جزو برنامههای ما است تا بتوانیم استعدادهای خوبی را شناسایی کنیم؛ این جشنوارهها از آذرماه آغاز خواهد شد.
شعبانیبهار تصریح کرد: ورزش برای پرسنل وزارت ورزش را در دستور کار قرار دادیم که جشنواره آن نیز در سه استان برگزار شده است، زیرا سلامتی کارکنان موجب بالا رفتن راندمان کاری خواهد شد.
وی در خصوص حضور سلطانیفر در وزارت ورزش و جوانان نیز گفت: ابتدا باید از رویکرد علمی محمود گودرزی تشکر کرد، همچنین از نگاه کارشناسانه دولت تدبیر و امید برای توسعه ورزش همگانی باید تشکر کرد. خوشبختانه آقای سلطانیفر هم اولین راهبرد اصلی برنامههایش را توسعه ورزش همگانی و ورزش بانوان معرفی کرد و در یکی، دو جلسهای که ما با وی برگزار کردیم، مشخص بود که ایشان عزم جدی برای توسعه ورزش همگانی دارد و با تجربهای که در این سالیان را کسب کرده، میتواند به وزارت کمک کند.
معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان در خصوص تأمین بودجه در زمینه ورزش همگانی خاطرنشان کرد: خوشبختانه با حمایت وزارتخانه و رویکرد دولت توانستیم به نوعی منابع را برای برنامههایمان تأمین کنیم.
شعبانیبهار در پایان در رابطه با شایعات تغییرات در بخش معاونان وزارت ورزش و جوانان، گفت: اصل این موضوع، شایعه است و قطعی نیست!
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