به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، با خبرنگاران مهر گفتگو کرد.

مشروح گفتگوی مهر با وی در روزهای آینده منتشر می‌شود.