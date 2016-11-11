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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۱۴

در حاشیه آخرین روز از نمایشگاه مطبوعات؛

رئیس‌پژوهشکده پولی و بانکی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رئیس‌پژوهشکده پولی و بانکی از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، با خبرنگاران مهر گفتگو کرد.

مشروح گفتگوی مهر با وی در روزهای آینده منتشر می‌شود.

کد مطلب 3821300

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