به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، با خبرنگاران مهر گفتگو کرد.
مشروح گفتگوی مهر با وی در روزهای آینده منتشر میشود.
علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با حضور در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی دیواندری، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، با خبرنگاران مهر گفتگو کرد.
مشروح گفتگوی مهر با وی در روزهای آینده منتشر میشود.
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