به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محمد جلیلی با اعلام این خبر افزود: تدوین این دستورالعمل در مدت یکسال و طی کارشناسی‌های به عمل آمده در حوزه آموزش و دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاست‌های دانشگاه و بررسی‌های متعدد توسط معاونین آموزشی دانشکده‌ها انجام شد و در نهایت به تصویب شورای آموزشی دانشگاه رسید.

وی افزود: سعی شده است دستورالعمل جامعی بر اساس آیین‌ نامه‌های موجود تدوین شود تا دانشجویان دانشگاه در مقاطع تحصیلات تکمیلی در زمان تدوین پایان‌نامه با مشکل کمتری مواجه شوند.

جلیلی گفت: این دستورالعمل‌ها شامل پنج بخش مجزا مبنی بر تعاریف، اساتید راهنما و مشاور، فرایند انتخاب موضوع تا دفاع از پایان‌نامه، اعتبار مالی و حقوق معنوی پایان‌نامه و در نهایت راهنمای تدوین و نگارش پایان‌نامه است.

وی با بیان این که از تاریخ ابلاغ، دستورالعمل یاد شده ملاک عمل در دانشکده‌ها قرار خواهد گرفت، از معاونین آموزشی دانشکده‌ها خواست تا همکاری‌های لازم را به منظور تسهیل فرایند آشنایی دانشجویان و کارشناسان مربوطه در دانشکده‌ها به عمل آورند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین از بازبینی دستورالعمل جامع پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: این دستورالعمل نیز در مرحله بازیینی نهایی است و به زودی ابلاغ می شود.