سیاست های آمریکا تغییرناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن لزومی در خطبه های نماز جمعه شهرستان پاکدشت با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا اظهار داشت: انتخابات آمریکا به پایان رسید و همگان افتضاح بزرگی را در این کشور مشاهده کردند.

وی افزود: سیاست های آمریکا تغییر ناپذیر بوده و فقط عروسک های خیمه شب بازی تغییر کرده است.

لزومی گفت: یک مرد دیوانه بر یک زن سر تا پا دروغگو در عرصه انتخابات پیروز شد و هردو آن ها دشمن اسلام و انقلاب اسلامی هستند و فرقی نمی کرد کدام رأی بیاورد.

فریاد مرگ بر آمریکا ملت ایران هیچگاه فروکش نخواهد کرد

امام جمعه پاکدشت ادامه داد: ترامپ در یکی از سخنرانی هایش گفته بود اگر به مقام ریاست جمهوری برسم، برجام را پاره می کنم و ظاهرا خبر نداشت که رهبر معظم انقلاب در خردادماه سال جاری فرموده بودند که اگر آمریکایی ها برجام را پاره کنند، ما آن را به آتش می کشیم.

وی اظهار داشت: مرگ بر آمریکا ملت ایران هیچگاه فروکش نخواهد کرد و سیاستمداران آمریکایی تکفیری پرور و داعش پرور هستند.

اسلام دین مطالعه و فراگیری دانش است

امام جمعه پاکدشت با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی گفن: هفته پیش رو به عنوان هفته کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده و دین اسلام، دین تدریس و مطالعه و فراگیری علم و دانش است و مقام معظم رهبری با وجود گرفتاری های فراوان، از مطالعه دور نمی شوند.

خطیب نماز جمعه پاکدشت افزود: باید بدانیم که خدا به ما گوش برای فراگیری بهتر علم و چشم برای مطالعه صحیح عنایت کرده است.

وی با اشاره به راه اندازی نمایشگاه کتاب در پاکدشت گفت: در این هفته نمایشگاه کتاب و کتابخوانی افتتاح می شود که امید است استفاده بهینه از آن برده شود.

ندای لبیک یا حسین(ع) در جهان شنیده می شود

خطیب نماز جمعه پاکدشت با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی افزود: این روزها بین الحرمین را ببینید که میلیون ها انسان عاشق خود را به این مکان مقدس می رسانند.

وی گفت: دشمنان تلاش کردند تا جلوی این رخداد مهم را بگیرند ولی مشاهده می کنیم که از نقاط بسیار دور زمزمه لبیک یا حسین(ع) شنیده می شود.



امام جمعه پاکدشت گفت: باید دشمنان بدانند که هیچگاه حماسه بزرگ عاشورا را نمی توانند کمرنگ کنند.