مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور در همدان به پایان رسید

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور در همدان اظهار داشت: مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور به‌صورت ریتد با شرکت ۲۱ نفر در دو رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال و بالاتر از ۶۵ سال به میزبانی همدان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در دو بخش سریع و برق‌آسا، با حضور شطرنج‌بازانی از استان‌های تهران، بوشهر، البرز، سمنان، اصفهان، گیلان، کرمانشاه، گلستان، فارس و همدان برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال پس از ۵ دور (بخش سریع) حسین اردشیر پور از بوشهر با کسب ۵ امتیاز، تقی کاوه از سمنان با کسب ۴ امتیاز و ابراهیم غدیری بید هندی از تهران با کسب ۳.۵ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

بابایی عنوان کرد: در رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال پس از ۷ دور (بخش برق‌آسا) علی قبادی بیگوند از تهران با کسب ۶.۵ امتیاز، ابراهیم غدیری بید هندی از تهران با کسب ۶ امتیاز و جلال جوادی از همدان با کسب ۴.۵ امتیاز در رتبه های اول تا سوم ایستادند.

وی با اشاره به سایر نتایج این مسابقات بیان کرد: در رده سنی بالاتر از ۶۵ سال پس از ۳ دور (بخش سریع) سید محمد سادات منصوری از گلستان با کسب ۳ امتیاز قهرمان شد و محمد محمدیان از بوشهر با کسب ۲ امتیاز، پرویز رحیم خانی از تهران با کسب ۱ امتیاز دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: همچنین در رده سنی بالاتر از ۶۵ سال پس از ۶ دور (بخش برق‌آسا) سید محمد سادات منصوری از گلستان با کسب ۵ امتیاز، پرویز رحیم خانی از تهران با کسب ۴ امتیاز و محمد محمدیان از بوشهر با کسب ۲ امتیاز در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

بابایی با اشاره به علت استقبال کم از این مسابقات گفت: معمولاً در این رده سنی و در این فصل از سال استقبال از مسابقات کاهش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: قضاوت مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور سال ۹۵ به میزبانی همدان را هادی حیدریان و الهه حاجیان بر عهده داشتند.