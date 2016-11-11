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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۵۹

رئیس هیئت شطرنج استان همدان:

مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور در همدان به پایان رسید

مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور در همدان به پایان رسید

همدان-رئیس هیئت شطرنج استان همدان گفت: مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور با معرفی نفرات برتر در همدان به کار خود پایان داد.

احمدعلی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور در همدان اظهار داشت: مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور به‌صورت ریتد با شرکت ۲۱ نفر در دو رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال و بالاتر از ۶۵ سال به میزبانی همدان برگزار شد.

وی افزود: این مسابقات در دو بخش سریع و برق‌آسا، با حضور شطرنج‌بازانی از استان‌های تهران، بوشهر، البرز، سمنان، اصفهان، گیلان، کرمانشاه، گلستان، فارس و همدان برگزار شد.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان با اشاره به نتایج این مسابقات گفت: در رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال پس از ۵ دور (بخش سریع) حسین اردشیر پور از بوشهر با کسب ۵ امتیاز، تقی کاوه از سمنان با کسب ۴ امتیاز و ابراهیم غدیری بید هندی از تهران با کسب ۳.۵ امتیاز به ترتیب اول تا سوم شدند.

بابایی عنوان کرد: در رده سنی ۵۰ تا ۶۵ سال پس از ۷ دور (بخش برق‌آسا) علی قبادی بیگوند از تهران با کسب ۶.۵ امتیاز، ابراهیم غدیری بید هندی از تهران با کسب ۶ امتیاز و جلال جوادی از همدان با کسب ۴.۵ امتیاز در رتبه های اول تا سوم ایستادند.

وی با اشاره به سایر نتایج این مسابقات بیان کرد: در رده سنی بالاتر از ۶۵ سال پس از ۳ دور (بخش سریع) سید محمد سادات منصوری از گلستان با کسب ۳ امتیاز قهرمان شد و محمد محمدیان از بوشهر با کسب ۲ امتیاز، پرویز رحیم خانی از تهران با کسب ۱ امتیاز دوم و سوم شدند.

رئیس هیئت شطرنج استان همدان عنوان کرد: همچنین در رده سنی بالاتر از ۶۵ سال پس از ۶ دور (بخش برق‌آسا) سید محمد سادات منصوری از گلستان با کسب ۵ امتیاز، پرویز رحیم خانی از تهران با کسب ۴ امتیاز و محمد محمدیان از بوشهر با کسب ۲ امتیاز در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

بابایی با اشاره به علت استقبال کم از این مسابقات گفت: معمولاً در این رده سنی و در این فصل از سال استقبال از مسابقات کاهش پیدا می‌کند.

وی یادآور شد: قضاوت مسابقات شطرنج پیشکسوتان کشور سال ۹۵ به میزبانی همدان را هادی حیدریان و الهه حاجیان بر عهده داشتند.

کد مطلب 3821306

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