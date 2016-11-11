به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری قم، حمیدرضا عابدی خرسند با اشاره به تشکیل ستاد اربعین حسینی در شهرداری قم، اظهار کرد: ستاد اربعین شهرداری به دستور شهردار قم راه اندازی شده و کمیته‌های مختلف از جمله فرهنگی، خدمات شهری، تبلیغات، اجرایی و کنسولی در آن فعال شده است.

وی با اشاره به فعالیت‌های ستاد اربعین حسینی شهرداری قم از یک ماه گذشته، تصریح کرد: در این مدت اقدامات لازم برای حضور زائرین و مجاورین و خادمین امام حسین(ع) که ذیل مجموعه مدیریت شهری برای خدمت گذاری در این همایش عظیم معنوی و حسینی آماده می‌شود، انجام شده است.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری قم به جایگاه ویژه معنوی و مذهبی قم اشاره کرد و افزود: با وجود آستان مقدس حضرت معصومه(س) و مسجد مقدس جمکران، فضایی معنوی و مذهبی در شهر قم حاکم بوده و در این ایام نیز مردم ولایتمدار و انقلابی این شهر حضوری چشم‌گیرتر و ویژه‌تر در مراسم اربعین حسینی دارند.

وی با بیان اینکه تعداد و کیفیت بالای موکب‌های استان قم در همایش عظیم اربعین حسینی نشان از ارادت ویژه مردم این خطه مقدس به اهل بیت(ع) دارد، افزود: همچنین قرارگیری این شهر در مرکز کشور و مسیر تردد زائرین به سمت مرز عراق، نیازمند تدبیراتی ویژه برای خدمت‌رسانی به زائرین است که در این زمینه شهرداری برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای انجام داده است.

عابدی خرسند از آغاز اعزام کاروان خادمین اربعین حسینی به کربلا از پنج شنبه گذشته، خاطرنشان کرد: بخشی از افراد اعزامی داوطلبان ثبت نام شده از بین پرسنل، مدیران و نیروهای شهرداری قم هستند و بخشی دیگر دانشجویانی هستند که با همکاری دانشگاه‌ها امور مرتبط با ثبت نام آن‌ها انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این مرحله بیش از ۴۰۰ نفر از خادمین موکب آستان مقدس حضرت معصومه(س) و خادمین شهرداری به کربلا اعزام خواهند شد، اضافه کرد: این افراد کار خدمت رسانی و نظافت بخش عمده مسیر طریق الحسین(ع) در جاده نجف به کربلا را بر عهده دارند و با برنامه ریزی صورت گرفته سعی داریم امسال با نظم و تعداد بیشتر با لباس‌های متحدالشکل و با شعار و لوگوی «بهشت؛ راه حسین است» خدمت‌رسانی به زائرین اربعین حسینی را انجام دهیم.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری قم با بیان اینکه پایگاه اصلی خادمین شهرداری قم در اربعین حسینی موکب آستان حضرت معصومه(س) در ۲۰ کیلومتری کربلا و جنب مدینه الزائرین است، افزود: عمده خدمات رسانی این موکب نیز با همکاری شهرداری قم انجام خواهد شد و در این راستا علاوه بر بخشی از تجهیزات و امکانات شهرداری چندین تن میوه و تره بار به کربلا ارسال شده است.

وی ارسال تجهیزات شهرداری از جمله خودرو آتشنشانی، دستگاه پرس زباله، بابکت، تانکر آب، کانکس‌های اسکان و سرویس‌های بهداشتی پرتابل به کربلا را مورد توجه قرار داد و افزود: با توجه به اینکه یکی از مشکلات مسیر طریق الحسین کمبود سرویس‌های بهداشتی و حمام است، تعدادی سرویس بهداشتی پرتابل آماده شده که به کربلا ارسال می‌شود.

عابدی خرسند از ارسال ۵۰ دستگاه اتوبوس به مرز برای انتقال زائرین خبر داد و افزود: این اتوبوس‌ها همچنین در مسیر بازگشت از کربلا به زائرین خدمات رسانی می‌کنند.

وی حضور اکیپ‌های گشت اتوبوسرانی و بازرسین برای نظارت بر عملکرد اتوبوس‌ها، وسائل نقلیه و تجهیزات خدماتی را مورد توجه قرار داد و گفت: تعمیرگاه سیار سازمان اتوبوسرانی نیز به مرز اعزام خواهد شد تا خدمات رسانی به اتوبوس‌ها را داشته باشد.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری قم با اشاره به آماده سازی بسته‌های فرهنگی با همکاری آستان مقدس حضرت معصومه(س) برای توزیع بین زائرین اربعین، افزود: در این بسته‌ها ادعیه‌ها، نکات بهداشتی، نکات مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر و... جمع آوری شده و در اختیار زائرین قرار خواهد گرفت.

عابدی‌خرسند تصریح کرد: همچنین تندیس‌هایی با المان حرم حضرت معصومه(س) آماده شده که به موکب‌های عراقی برای تقدیر و تشکر از میزبانی از زائرین امام حسین(ع) اهدا خواهد شد و به عنوان یک اقدام فرهنگی برای نشان‌دادن دوستی و مودت بین علاقمندان به خاندان عصمت و طهارت(ع) صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به مسئولیت شهرداری تهران به عنوان کمیته خدمات شهری ستاد مرکزی اربعین کشور، خاطرنشان کرد: شهرداری قم در این کمیته نیز حضوری فعال داشته و وظایفی علی‌رغم خدماتی که عنوان شد در این ایام انجام می‌دهد و ذیل این کمیته فعالیت خواهد کرد.

رئیس ستاد اربعین حسینی شهرداری قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حمایت از موکب‌های اربعین حسینی و همکاری در امور فضاسازی شهری در این ایام، تصریح کرد: حمایت از فعالیت‌ها و اقدامات موکب‌های آستان قم در همایش عظیم اربعین حسینی در زمینه کمک‌های مردمی، اطلاع رسانی و فرهنگی نیز امسال در دستور کار شهرداری بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف، دقیق و دلسوزانه خدمات ستاد اربعین به مردم، بیان کرد: ضمن تشکر از تمامی اهالی قلم و خبرنگاران بابت همراهی همیشگی‌شان با مدیریت شهری، امیدواریم اصحاب رسانه ما را در نظم، هماهنگی و انسجام بیشتر خدمات رسانی در حرکت عظیم اربعین یاری کرده و خدماتی که ذیل پرچم آستان مقدس حضرت معصومه(س) به عاشقان و دوست‌داران امام حسین(ع) ارائه می‌شود، اطلاع رسانی کنند.

عابدی خرسند در پایان اظهار داشت: جا دارد از تولیت محترم آستان حضرت معصومه(س) و مسئولان موکب آن حضرت تشکر و قدردانی ویژه داشته باشم که امسال ما را به عنوان خادم آستان برای خدمت‌رسانی به زائرین اباعبدالله‌الحسین(ع) پذیرفتند تا در کنار آن‌ها بتوانیم ان‌شاءالله خالصانه به زائران و مجاوران کربلای معلی خدمت‌رسانی شایانی داشته باشیم.