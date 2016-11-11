به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی در گفتگو با سایت باشگاه نفت، به سوالات متعددی پاسخ داده است. سرمربی نفت درباره درگذشت منصور پورحیدری مربی سابقش تاکید کرد از نظر اخلاقی در عمرش کمتر چنین مربی اخلاق‌مداری دیده و بی شک پورحیدری شخصیت ممتازی بوده که فقدانش یک ضایعه بزرگ در ورزش و فوتبال ما محسوب می‌شود.

دایی درباره ویدئویی که فیفا منتشر کرد، انتخاب بهترین بازیکن سال جهان، انتخاب دونالد ترامپ، بازی ایران و سوریه، حمایت وزیر ورزش و جوانان از کی‌روش و همچنین وضعیت نفت تهران به سوالات پاسخ داده است. متن این گفت و گو را در زیر می خوانید:



* قطعا درگذشت منصورخان پورحیدری ضایعه تلخی برای شما بود، هم در بهشت زهرا حضور یافتید هم با خانواده‌ ایشان دیدار کردید و هم به مجلس ترحیم ایشان رفتید.

- درگذشت منصورخان یک ضایعه تلخ در تاریخ فوتبال ما محسوب می‌شود. منصورخان یک انسان بزرگ، توانمند ، با شخصیت و با اخلاق بود. ایشان یکی از افرادی بود که به شاگردی ایشان افتخار کرده و می‌کنم. کسی مثل منصورخان یک دیدگاه و شخصیت متفاوت داشت و با همه فرق می کرد. ایشان هم اکنون پیش ما نیست، ولی یاد و خاطره‌اش همیشه پیش من باقی خواهد ماند. تا آخرعمرم کارهایی را که منصورخان برای من کرد را فراموش نمی کنم.



* شما در مراسم ترحیم شرکت کردید، در خبرها آمده بود ازدحام جمعیت به قدری بوده که شما با موتور از میان جمعیت خارج شده‌اید .

- مردم لطف دارند و ما همیشه شرمنده محبت‌ها و حمایت‌هایشان هستیم. واقعا احساس شرمندگی می‌کنم که برخی مواقع نمی‌توانم بایستم و آن‌طور که باید پاسخگوی ابراز احساسات و لطف مردم عزیز باشم. همیشه حس می‌کنم لطف خدا و دعای مردم شامل حال ما شده تا چنین جایگاهی داشته باشیم و امیدوارم لایق محبت‌های این عزیزان باشم.



* بدون تردید یکی از به یادماندنی‌ترین خاطرات دوران بازی شما، قهرمانی در بازی‌های آسیایی بانکوک با مربی‌گری منصورخان پورحیدری است. از آن مسابقات خاطره خاصی دارید؟

- من اصلا نمی‌توانم آن مسابقات و آن سال‌ها را از یاد ببرم. درباره منصورخان باید بگویم که اخلاق‌مداری ویژگی بارز ایشان بود. علاوه بر آن ایشان یک مربی توانمند بود و سطح فنی بالایی داشت. از نطر اخلاقی کمتر مربی را می‌توانم با آقای پورحیدری مقایسه کنم. ایشان یک مربی توانمند و یک مدیر کارآمد بود و قطعا تمام آنهایی که به عنوان شاگرد با ایشان کار کرده‌اند درس‌های زیادی یاد گرفته و چیزهای زیادی آموخته‌اند. در این مسابقات هم درایت منصورخان یکی از عوامل اصلی قهرمانی تیم بود.



* فیفا ویدیویی در مورد انتخاب بهترین بازیکن سال جهان را که شامل مصاحبه شما و بزرگان فوتبال دنیاست منتشر کرده است. نظر شما در مورد انتخاب بهترین بازیکن سال دنیا چیست؟

- به نظرم مسی شایسته این عنوان است. به اعتقاد بنده تا این لحظه کسی روی دست مسی نیامده است. البته گریژمان فرانسوی نیز خوب کار می‌کند ولی بازیکنی مثل مسی نیامده و نخواهد آمد.



* شما مسی را حتی از ماردونا نیز برتر می‌دانید؟

- به نظرم با سبک فوتبالی که امروز بازی می‌شود، بله مسی بهترین است. به هر حال بازیکنی مثل مارادونا یکی از نوابغ و بهترین‌های تاریخ فوتبال جهان بوده است، یا همین طور پله ولی در شرایط کنونی و فوتبالی که الان بازی می‌شود باید مسی را بهترین دانست. به هر حال با شرایط فوتبال الان، سبک فوتبال، قدرت بدنی و اینکه فضا در اختیار بازیکنان قرار نمی‌گیرد و خیلی مسائل دیگر، مسی فوق‌العاده است.



* شما در صحبت هایتان اشاره به گریژمان کردید ولی حرفی از رونالدو نزدید. یعنی گریژمان از رونالدو نیز برتر است؟

- به نظرم بله، رونالدو بازیکن بزرگی است اما آن چیزی که در فوتبال او بارز است قدرت بدنی اوست ولی به نظرم خلاقیت گریژمان از رونالدو بیشتر است و این بازیکن ابتکار بالایی در حین بازی دارد و می‌تواند پیشرفت بیشتری نیز داشته باشد.



* شما همواره از سیاست و اظهار نظر در مورد مسائل سیاسی طفره رفتید. امروز دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی شد آیا چنین تصوری می‌کردید؟

- تصورم این بود که ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌شود.



* ولی در نظرسنجی‌ها همه عنوان می‌کردند که کلینتون رئیس جمهور آمریکا می‌شود.

- من سیاسی نیستم و هیچ وقت وارد سیاست نشدم و نخواهم شد ولی تصورم این بود که ترامپ برنده این رقابت خواهد بود.



*چرا چنین برداشتی داشتید؟

- به هرحال چندبار مناظره‌ها را دیده بودم و تصورم این بود که آمریکایی‌ها به ترامپ رای می‌دهند.



*حالا به نظر شما ترامپ بهتر است یا کلینتون؟

- برای ما چه فرقی دارد؟ تصور می‌کنم تفاوت چندانی، حداقل برای ما، نداشته باشد.



* از این مسائل که بگذریم، درباره وضعیت تیم نفت تهران را چطور می‌بینید؟

- به هرحال خودتان بهتر مسائل را می‌دانید و در جریان هستید. ما امیدواریم که حمایت‌های لازم از تیم صورت گیرد. مطمئنا اگر تنها نباشیم می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم.



*نفت تهران طبق ارقام منتشره سومین تیم کم هزینه لیگ است اما در جایگاه سوم جدول قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که شما نتایج خیلی خوبی گرفته‌اید.

- همه این‌ها بر می‌گردد به تلاش بچه‌ها، آنها زحمات زیادی کشیده‌اند. به اعتقاد من این تیم پتانسیل بالایی دارد و اگر درست حمایت شویم می‌توانیم نتایج خوبی بگیریم و این شگفتی‌سازی‌های نفت ادامه داشته باشد و در جمع مدعیان قهرمانی باقی بمانیم. من امیدوارم این حمایت‌ها از سوی مدیران و مالکان تیم صورت گیرد.

تیم ما توانایی خوبی دارد و مجموعه خوبی شکل گرفته است. این موفقیت‌ها می‌تواند ادامه داشته باشد. من امیدوارم شاهد حمایت‌های لازم باشیم. حیف است که حالا که این تیم نتیجه می‌گیرد و شرایط خوبی دارد دچار مشکل شود.



*محمد قاضی به عنوان بهترین گلزن و ایمان مبعلی عنوان بهترین گلساز و موثرترین بازیکن لیگ را تا بدین جا به خود اختصاص داده‌اند. درباره درخشش این دو بازیکن و اوج گرفتن شان زیر نظر شما چه نظری دارید؟

- این اوج گرفتن بر می‌گردد به خود این بازیکنان. این دو خواسته‌اند، زحمت کشیده‌اند و انرژی صرف کرده‌اند و با تلاش فراوان به چنین توفیقی دست یافته‌اند. بقیه بچه‌ها نیز کمک کرده‌اند و این دو نفر به عنوان نماینده بچه‌ها توانسته‌اند در فاز حمله این سه عنوان برتر را در لیگ به خود اختصاص دهند. خوشحالم قاضی و مبعلی در شرایط خوب فوتبالی خود قرار گرفته‌اند و عملکرد خوبی از خود ارائه می‌کنند. امیدوارم که این موفقیت‌ها تداوم داشته باشد. بچه‌ها تلاش‌ زیادی به خرج می‌دهند و مجموعه همدل و یکدست خوبی داریم.



* شما در نفت هم دست به جوان‌گرایی زده و رضا اسدی که تجربه بازی در لیگ برتر را نداشت زیر نظر شما به ترکیب اصلی تیم رسیده و حتی در جام حذفی نیز گلزنی کرده است.

- ما اگر زمان کافی داشتیم قطعا اتفاقات دیگری نیز در تیم رخ می داد. همه بچه‌ها بر اساس لیاقت خودشان است که به چنین موفقیت‌هایی دست یافته‌اند. ما از اسدی در چند جلسه تست گرفتیم و او نشان داد قابلیت و توانایی بازی در لیگ برتر را دارد. مطمئن باشید اگر اسدی و امثال او پیشرفت می‌کنند قطعا بزرگترهای تیم هم در این پیشرفت و عملکرد خوب تاثیر داشته‌اند. خوشبختانه بزرگترهای تیم نفت و آنهایی که سابقه بازی بیشتری دارند خیلی خوب هوای جوان‌های تیم را دارند. جوان‌ها هم احترام بازیکنان بزرگتر را حفظ می‌کنند. این مسائل دست به دست هم داده تا شاهد جا افتادن بازیکنان جوان در تیم باشیم. من از بزرگترهای تیم ممنوم و از قدیمی‌ترهای تیم تشکر می‌کنم که این‌گونه همه جوره حواسشان به تیم و بازیکنان جوان هست.



*و اما تیم ملی؛ فکر می کنید آیا تیم ملی در مقابل سوریه به برتری برسد؟

- بازی سختی را در پیش داریم سوریه نشان داده تیم خوبی است. آنها نتایج خوبی گرفته‌اند ولی من تصور می کنم که اگر این بازی را ببریم ۸۰-۹۰ راه صعود به جام جهانی را طی کرده‌ایم. این خیلی خوب است که بتوانیم برای دومین دوره متوالی به جام جهانی صعود کنیم. البته در این بازی برخی از نفرات اصلی تیم به علت محرومیت و مصدومیت حضور نخواهند داشت. اما ما نفرات خوبی داریم و من بعید می‌دانم تیم ملی به سوریه باج بدهد. من امیدوارم که این بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته و راه صعود خودمان را هموار کنیم.



* سوال آخر؛ آقای سلطانی‌فر وزیر جدید ورزش و جوانان هم از کارلوس کی‌روش اعلام حمایت کرده است. این اعلام حمایت را چطور ارزیابی می‌کنید؟

- به اعتقاد بنده، وزیر وزرش و روسا و کسانی که در راس کار هستند با حمایت خود از تیم‌های ملی و مربیان موفق ملی می‌توانند تاثیر خوبی در رشد و پیشرفت ورزش کشور داشته باشند. آقای سلطانی‌فر هم متوجه شدند که در تیم ملی مجموعه خوبی شکل گرفته و جز این از ایشان انتظار نمی رفت.در واقع ایشان با ارزیابی همه جانبه و نگاهی درست چنین حمایت و تصمیمی گرفته اند. به هر حال می‌بینید که آقای کی‌روش نتایج خوبی گرفته است. آقای سلطانی‌فر هم از مدیرانی هستند که سال‌ها در این نظام مسئولیت‌های مدیریتی داشته‌اند و با ورزش بیگانه نبوده‌اند و بسیار علاقه‌مند به ورزش هستند. برای ایشان آرزوی موفقیت دارم و معتقدم اعلام حمایت ایشان از کی‌روش هم تصمیم درستی بود که از نگاه شخصی بنده قابل انتظار بود. امیدوارم شاهد تحول در ورزش کشور باشیم و تیم ملی هم از حمایت‌های کافی و وافی برخوردار باشد.