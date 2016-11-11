به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، ولی‌الله سیف از فراهم شدن شرایط لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز خبر داد و گفت: تلاش می کنیم که تا پایان سال، طرح یکسان‌سازی نرخ ارز به اجرا گذاشته شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: درحال حاضر فاصله نرخ ارز در بازار آزاد و مبادله ای بسیار کاهش یافته است و فاصله چندانی با ارز تک نرخی نداریم.

سیف با تاکید بر اینکه یکسان سازی نرخ ارز به صورت تدریجی انجام خواهد شد، افزود: در حقیقت این اقدام از هم اکنون در حال انجام است اما اینکه چه زمانی نهایی شود، بستگی به سرعت ارتباطات بین المللی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در رابطه با بازار ارز، اولین قدم ما این است که به مرحله یکسان سازی نرخ ارز برسیم و متعاقب آن وقتی ثبات و آرامش کامل حاصل شود، حتما بازار مشتقات ارزی نیز شکل خواهد گرفت. وی از رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و دیگر مسوولان بازار سرمایه درخواست کرد که بانک مرکزی را در به انجام رساندن این هدف مهم یاری دهند .

رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که نرخ ارز در این فرآیند تدریجی چگونه تعیین خواهد شد، اظهار داشت: بانک مرکزی تعیین قیمت نخواهد کرد و امر قیمت گذاری را بازار انجام خواهد داد .

به گفته سیف، نرخ ارز از آغاز دولت یازدهم تاکنون روند مطلوبی را طی کرده و از نوسانات شدید به دور بوده است که امید می رود از این پس نیز همین روند ادامه داشته باشد .