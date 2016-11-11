به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بورس تهران، در پایان معاملات هفته منتهی به ۱۹ آبان ماه ۹۵، شاخص کل با ۱۲۵۹ واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم ۷۸۴۱۱ واحد رسید. شاخص بازار اول با ۶۷۷ واحد کاهش به رقم ۵۵۳۷۲ واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با ۳۹۲۰ واحد کاهش عدد ۱۶۸۵۲۶ واحد را تجربه کرد و به ترتیب با ۱.۲ درصد و ۲.۲۷ کاهش نسبت به هفته قبل مواجه شدند.

در ۵ روز کاری این هفته ارزش کل معاملات اوراق بهادار به ۱۲۲۰۹ میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به هفته قبل با ۱۱ درصد کاهش یافته است. در ضمن تعداد ۴۵۱۴ میلیون سهم و حق تقدم در ۳۴۲ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت و به ترتیب ۳۲ درصد و ۱۶ درصد کاهش را نسبت به هفته گذشته تجربه کرد.

براین اساس تعداد ۱ میلیون برگه اوراق مشارکت به ارزش ۱ هزارو ۳۴۴ میلیارد ریال معامله شد که به ترتیب ۷۵ درصد و ۷۹ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته را نشان می دهد. این درحالی است که تعداد ۱ میلیون واحد از صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران به ارزش کل بیش از ۱۳ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

طی هفته جاری استخراج نفت جزکشف با ۱۴.۰۸ درصد، محصولات چوبی با ۴.۲۶ درصد، انتشار و چاپ با ۴.۲۰ درصد، بیمه و بازنشسته با ۳.۸۹ درصد و فلزات اساسی با ۳.۲۷ درصد بیشترین تغییر مثبت در شاخص را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص دادند.