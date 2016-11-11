جایزه ترویج علم کشور به موزه تاریخ علوم اردبیل اعطا شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انوار ظهر جمعه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این جایزه به دلیل فعالیت‌های ترویجی و آموزشی در عرصه تاریخ علم و کوشش برای درک درست از تاریخ علم به موزه تاریخ علم دانشگاه محقق اردبیلی اعطا شده است.

وی با بیان اینکه موزه تاریخ علم اردبیل از بهمن‌ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است، اضافه کرد: این جایزه به پاس خدمات ارائه شده این موزه در طول نزدیک ۹ ماه فعالیت خود اعطا شده است.

رئیس موزه تاریخ علم استان تأکید کرد: موزه تاریخ علم دانشگاه محقق اردبیلی اولین موزه‌ای است که با هدف معرفی تاریخ علمی، فرهنگی و اجتماعی استان اردبیل و با همکاری نهادهای مختلف خصوصی و دولتی تشکیل شده است.

به گفته انوار در این موزه اشیا تاریخی، هزاران جلد کتاب تاریخی و مهم‌ترین مستندات تاریخی علوم مختلف گرد هم آمده تا اطلاعات دقیق و بسیطی از تاریخ علوم مختلف در اختیار بازدیدکنندگان قرار دهد.

وی با یادآوری اینکه موزه تاریخ علم استان اردبیل در ابتدای سال از بین ۱۶۶ موزه به عنوان موزه برتر انتخاب و معرفی شد، اضافه کرد: هم‌زمان با روز جهانی موزه سال، موزه تاریخ علوم توانست در چهار زمینه نوآوری و خلاقیت، توسعه مدیریت، گردآوری و کودک و نوجوان حائز رتبه برگزیده شده و به دلیل کسب چهار رتبه، جایزه ویژه ایکوم را نیز دریافت کند.

رئیس موزه تاریخ علم استان به همکاری ادارات و نهادهای فرهنگی مختلف استان در گردآوری گنجینه‌های علمی این موزه اشاره کرد و افزود: در این موزه سیر تاریخی تحول علوم مختلف بر اساس مستندات تاریخی طراحی شده است.

انوار تأکید کرد: در این موزه گالری‌های مختلف طبیعت، کشاورزی، ارتباطات و افتخارات علمی استان طراحی شده است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به اشیا و اسناد تاریخی جمع آوری شده در آینده نزدیک بخش‌های جدیدی به موزه اضافه شود.