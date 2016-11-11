ثبات قیمت زمین در۵۰۰ شهرک وناحیه صنعتی/بخشودگی و تخفیف جرایم معوق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت شهرکهای صنعتی، علی یزدانی با اشاره به سیاست‌های حمایتی دولت از واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط گفت: قیمت حق انتفاع و واگذاری زمین دربیش از۵۰۰شهرک وناحیه صنعتی تغییر نکرده است.

وی یکی از سیاست های حمایتی دولت را جلوگیری از افزایش قیمت زمین در تعداد زیادی از شهرک های صنعتی کشور اعلام کرد وگفت: با عدم افزایش قیمت حق انتفاع و واگذاری زمین، زمینه را برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری و حضور متقاضیان در شهرک‌ها ونواحی‌صنعتی فراهم کرده‌ایم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به بسته‌های حمایتی دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای بخش صنعت اعلام کرد: مهمترین برنامه امسال، فعال‌سازی بیش از ۷۵۰۰واحد صنعتی راکد و یا نیمه تعطیل از طریق اعطای تسهیلات رونق تولید است که تاکنون بیش از ۷۴۰۰ واحد صنعتی موفق به دریافت تسهیلات از بانک‌ها شده اند.

یزدانی در ادامه از اعطای تخفیف و بخشودگی جرائم معوق واحدهای صنعتی که دارای جرائم دیرکرد پرداخت اقساط خود به شرکت‌های شهرک‌های صنعتی استانها هستند خبر داد وگفت:این تخفیف‌ها که تا سقف ۹۰درصد اعمال شده یکی از مهمترین ابزار حمایتی امسال بوده که تاکنون حدود ۴هزار میلیارد ریال تخفیف به واحدهای صنعتی مشمول، اعطا شده است.

وی همچنین از موظف شدن بانکها به برگرداندن وثایق مازاد واحدهای صنعتی خبر داد وگفت: بانکها باید این وثایق مازاد را به واحد های صنعتی باز گردانند.

معاون وزیر صنعت معدن وتجارت همچنین از توقف یک ساله اجرائیات سازمان تامین اجتماعی، برای واحد های صنعتی خبرداد.

یزدانی در ادامه با بیان اینکه سقف ضمانتنامه‌های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به ۳میلیارد تومان افزایش یافته است، گفت: برای واحد های صنعتی که با مشکل کسری وثیقه برای دریافت تسهیلات هستند، این ضمانتنامه‌ها صادر می‌شود و جلسات این صندوق بصورت مستمر و هفتگی برگزار و ضمانتنامه‌ها در کوتاهترین زمان صادر می‌شود.

وی همچنین از حمایت ویژه از سرمایه گذاران برای ایجاد واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی ایزد خواست آباده خبر داد وگفت: این شهرک صنعتی با توجه به نزدیکی به بزرگراه شیراز- اصفهان از آینده مناسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است

وی از برنامه این سازمان برای تکمیل زیرساخت ها در این شهرک صنعتی خبر داد وگفت: مشکل تامین آب این شهرک صنعتی نیز بزودی برطرف خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: متناسب با استقرار سرمایه گذاران، سایر زیر ساخت ها نیز در این شهرک ایجاد خواهد شد.

یزدانی افزود: هر حمایت وکمکی که لازم باشد برای سرمایه گذاران در این شهرک صنعتی انجام خواهیم داد.