رونق بازار قراردادهای آتی با انتخاب ترامپ/جبران ریسک‌ بازار نقدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، حامد سلطانی نژاد، گفت: بعد از انتخاب ترامپ نامزد جمهوری‌خواهان، بازار قراردادهای آتی ما رونق گرفته و دلیل آن هم افزایش قیمت جهانی طلاست.

وی افزود: از آنجا که بازار پتروشیمی ما نیز تحت تاثیر قیمت نفت است، به نظر می‌رسد با کاهش قیمت نفت شاهد کاهش قیمت این محصولات و با افزایش آن شاهد افزایش قیمت محصولات پتروشیمی خواهیم بود؛ این در حالی است که انتخابات امریکا اثر بلندمدت بر بورس کالا ندارد و قیمت‌ها را در کوتاه مدت تا حدودی دستخوش تغییر خواهد کرد.

سلطانی‌نژاد به موضوع بازار آتی ارز اشاره کرد و گفت : هرچه دیرتر این بازار راه‌اندازی شود، به نظر می‌رسد که ما بیشتر ضرر خواهیم کرد؛ چرا که اولین دغدغه سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به بازار ایران این است که نرخ ارز چگونه برای آنها پوشش داده خواهد شد، این در حالی است که اگر الان ما یک بازار مشتقه داشتیم، خیلی از سرمایه‌گذاران می‌توانستند خود را در چنین موقعیت‌هایی از قبل هج کنند و پوشش ریسک دهند.

سلطانی نژاد افزود: در فقدان چنین بازاری، تلاطم های سیاسی و جریاناتی که بر قیمت دلار اثرگذار است می تواند سرنوشت فعالان اقتصادی را تغییر دهد و آنها را دچار مشکل کند. ما به عنوان بورس کالا و مجموعه بازار سرمایه، بارها آمادگی خود را برای راه اندازی بازار مشتقه ارزی اعلام کرده ایم و زیرساخت های آن را نیز آماده کرده ایم .

مدیرعامل بورس کالای ایران ادامه داد : بازار مشتقه می تواند ریسک های بازار نقد را خنثی کند و خیلی از اتفاقات ناگوار که می تواند در بازار نقد رخ دهد، در بازار مشتقه قابل جبران خواهد بود. البته ما نه سیاستگذار، بلکه مجری هستیم و هر موقع اعلام شود آماده راه اندازی بازار مشتقه ارز هستیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که با تک نرخی شدن ارز، بازار مشتقه ارزی نیز راه اندازی خواهد شد و کم کم وقت آن است که به این وعده عمل شده و استارت این بازار زده شود.