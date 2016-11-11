به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: تقوا سبب آراستگی انسان به اخلاق و ادب است.

وی با بیان اینکه امام سجاد(ع) می فرماید که «با چهار گروه هم نشینی نکنید»، تصریح کرد: در این حدیث آمده است که اولا با انسان دروغگو هم نشینی نکنید چراکه این انسان دور را نزدیک و نزدیک را دور به شما نشان می دهد، دوم با انسان فاسد هم نشینی نکنید چون تو را با یک لقمه نان یا کمتر می فروشد، سوم با انسان بخیل هم نشین نشوید چون در هنگام نیاز انسان را تنها می گذارد و چهارم با انسان احمق هم نشینی نکنید چراکه به جای سود به شما ضرر می رساند.

پیاده روی اربعین از شعائر الهی

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به فرارسیدن اربعین حسینی گفت: اربعین در فرهنگ تشیع به امام حسین(ع) اختصاص دارد و برای پیامبر و امام علی(ع) اربعین نداریم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه منشا اربعین گفته شده که به خاطر زیارت جابربن عبدالله انصاری است که پس از شهادت سیدالشهدا به کربلا رفت و در ۳۰ صفر امام حسین (ع) را زیارت کرد، تصریح کرد: از این رو زیارت امام حسین در اربعین مستحب است.

وی ادامه داد: امام حسن عسگری در حدیثی می فرماید نشانه مومن ۵ چیز است، اول خواندن ۵۱ رکعت نماز واجب و مستحب در روز، دوم انگشتر به دست راست کردن، سوم در هنگام سجده پیشانی را به خاک زدن، چهارم بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن و پنجم زیارت اربعین است.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه منشا دیگری که برای زیارت اربعین گفته اند موضوع مراجعت اهل بیت امام حسین(ع) از شام و زیارت سید الشهدا در کربلا است، افزود: یک سنت حسنه که از شعائر الهی به شمار می رود پیاده روی اربعین است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه از ۷۰ کشور دنیا به قصد پیاده روی اربعین می روند، تصریح کرد: پیاده روی اربعین یک حرکت بسیار با ارزش و الهی و یکی از مواردی است که تعظیم شعائر به شمار می رود.

اجتماع عظیم اربعین مظهر قدرت و وحدت امت اسلامی

وی با اشاره به اینکه ستاد های اربعین مردمی شکل گرفته و و موکب های فراوانی در مسیر زائران ایجاد شده است، گفت: در سفری به اتفاق استاندار لرستان و مسئولان ستاد اربعین در لرستان به کربلا رفتیم و از موکب ها بازدید کردیم که واقعا جوانان با عشق و علاقه کارهای خالصانه ای در این موکب ها انجام می دهند که انسان به آنها غبطه می خورد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه چیزی جز محبت، عشق و ایمان در این جوانان دیده نمی شود، تصریح کرد: دو مکان بسیار مناسب برای زائران لرستانی در نظر گرفته شده و یک مدرسه نیز برای اسکان تهیه شده که از مسئولان و جوانان هیئتی و بسیجی که این مکان ها را تهیه کرده اند تقدیر و تشکر می کنم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه این اقدامات جوانان نه تنها برای زائران ایرانی بلکه برای مردم عراق نیز الگو شده است، افزود: این اقدامات در واقع صدور انقلاب است.

وی با اشاره به اینکه اجتماع عظیم و میلیونی در اربعین نشانه و مظهر قدرت و وحدت امت اسلامی است، اظهار داشت: این اجتماع وحدت و قدرت امت اسلامی را به دنیا نشان می دهد.

برای مشکلات شهری خرم آباد چاره جویی شود

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با اشاره به حادثه تلخ فوت یک دانشجو و مصدوم شدن دانشجوی دیگر به واسطه باران و تگرگ در خرم آباد اظهار داشت: به خانواده قربانی سیلاب تسلیت گفته و شفای عاجل برای مصدوم این حادثه مسئلت داریم.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه به اعتقاد من چاره جویی برای مشکلات شهری خرم آباد مهمتر از این است که ببینند چه کسانی مقصر حادثه بوده اند، تصریح کرد: آتش سوزی، سیلاب، زلزله، طوفان و ترافیک هرروز مسئله و مشکلی ایجاد می کنند و مسئولان باید این موضوع را چاره جویی کنند و از حوادث درس عبرت بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه شایسته نیست مسئولان باهم اختلاف کنند و یکدیگر را متهم کنند، افزود: بارها مشکلات شهری گفته شده اما چه اقداماتی صورت گرفته است؟

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه منتظریم حادثه ای اتفاق بیفتد تا کاری کنیم، گفت: مشکلات شهری در خرم آباد فراوان است و کوچکترین حادثه ای باعث می شود شهر قفل شده و ترافیک شود.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه نقاط حادثه خیز در شهر باید شناسایی شود، تصریح کرد: وضعیت خیابان ها، جدول ها و پارک ها و مراکز عمومی دردها و مشکلاتی است که باید مسئولان بیایند و برای رفع این وضعیت اقدام کنند.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها و مسئولان باید توجه کنند کاری نکنند که حواشی ایجاد شود و بر حیثیت و غیرت مردم و سرمایه گذاری در استان آسیب برساند، افزود: بعضی فکر می کنند چیزی را پخش کنند به مردم خدمت کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: اینکه کاری کنیم آبروی شهر خود را ببریم هنر کرده ایم؟

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه حواشی که برای این حادثه به وجود آمد باعث تاسف است، اظهار داشت: این حواشی به دست خودمان و برخی رسانه ها ایجاد شد.

در انتخابات چهره واقعی سیاستمداران آمریکا برای مردم روشن شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: همان چیزی که رهبر معظم انقلاب پیش بینی کرده بود اتفاق افتاد و ترامپ پیروز شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه این انتخابات واقعا یکی از انتخاباتی بود که افتضاحی در آمریکا به وجود آورد، اظهار داشت: الفاظ رکیک و زشتی که کاندیداها به هم گفتند و صحبت های ناجوری که مطرح کردند و به اصطلاح «پته یکدیگر را روی آب ریختند».

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه در این انتخابات چهره واقعی سیاستمداران آمریکا برای مردم روشن شد، تصریح کرد: چهره دروغگو و دارای فساد مالی و اخلاقی سیاستمداران آمریکا برای مردم روشن شد.

وی با تاکید بر اینکه نکته قابل تامل این است که در این انتخابات طرف مقابل به راحتی شکست را پذیرفت و به کسی که پیروز شده بود تبریک گفت، افزود: در انتخابات سال ۸۸ رهبر معظم انقلاب فتنه گران را نصیحت کردند که به رای مردم تن بدهند اما آنها حاضر شدند ایران و انقلاب از دست برود اما شکست را نپذیرند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه فتنه گران نه به اخلاق اسلامی و نه به اخلاق غربی پایبند بودند، گفت: این حوادث برای ما درس عبرت است.

برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور آمریکا باشد

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه به هر حال سیاستمداران آمریکا پیرو سیاست هایی هستند که پولداران و صهیونیست ها دنبال می کنند، تصریح کرد: آمریکا برای ما شیطان بزرگ و عهد شکن است.

وی یادآور شد: اروپایی ها نیز از سیاست های آمریکا احساس خطر کرده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد افزود: تا زمانیکه آمریکا دست از سلطه گری برندارد برای ما فرقی ندارد چه کسی رئیس جمهور آن باشد.

آیت الله میرعمادی به روز کتاب و کتابخوانی اشاره کرد و گفت: کتابخوانی وظیفه دینی و ملی ماست و باید این موضوع ترویج داده شود.

وی تصریح کرد: کتابخوانی به عنوان غذای روح و به عنوان سبک زندگی ایرانی اسلامی باید به مردم معرفی شود.