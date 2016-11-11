به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غیاث‌الدین طه محمدی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه همدان با دعوت خود و نمازگزاران به تقوای الهی به انتخابات آمریکا اشاره و عنوان کرد: نامزدهای انتخاباتی آمریکا با رسوایی‌های دوران تبلیغات، حیثیت کشور خود را بردند.

وی با بیان اینکه یکی از کاندیداها صدای حیوانات را درمی‌آورد که در دیدن این تصاویر به عنوان یک انسان خجالت کشیدم، افزود: اکنون که انتخابات تمام شده، عده‌ای راهپیمایی و تظاهرات به راه انداخته اند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه دنیا به جای پیشرفت، عقب‌گرد کرده است، بیان کرد: آمریکایی‌ها ادعای کدخدایی جهان را دارند، اما عقب‌گرد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه وجود رهبری یکی از عالی‌ترین قوانینی است که باعث سعادت بشر در دنیا و آخرت می‌شود، افزود: وجود رهبری در تمام امور کارگشاست.

آیت الله محمدی با اشاره به اینکه نامزدهای انتخاباتی آمریکا چندین میلیارد دلار هزینه تبلیغات خود کردند که این پول‌ها از جیب خود آنها هزینه نشده است، عنوان کرد: نامزدهای انتخاباتی آمریکا فسادهایی را رو کردند که گناه کبیره و اشاعه فحشا است.

وی بابیان اینکه مردم آمریکا از رئیس جمهور قبلی این کشور نیز نارضایتی داشتند، گفت: اوباما آمده بود تا رهبری جامعه جهانی را بر عهده گیرد!.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به اینکه رهبریت جامعه را باید افراد معصوم بر عهده داشته باشند، افزود: رهبری جامعه باید از آن کسی باشد که از ملکه عدالت برخوردار باشد.