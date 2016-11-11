به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با اشاره به معرفی سه وزیر جدید دولت، اظهار داشت: وزرای معرفی شده به مجلس موفق به کسب رای اعتماد مجلس شدند، رئیس جمهور در مجلس به نکات خوبی اشاره کرد از جمله این که آنچه برای دولت مهم است که مورد رضای خدا خشنودی مردم پیشرفت کشور، عزت و اقتدار ملی باشد.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور همچنین نکته‌ای دور از انتظار در مجلس گفت و بیان کرد: کسانی که از پیشرفت کشور خوشحال نیستند، در افکار خود بازنگری کنند؛ این سخن رئیس جمهور جالب نبود، ایشان قبل از اینکه رئیس جمهور باشد یک شخصیت روحانی است؛ چه کسی بدش می‌آید که کشور پیشرفت کند؟ چه کسی از اقتدار ملی خوشحال نمی‌شود؟ چه عزت و سربلندی مملکت را نمی‌خواهد؟ تعبیر انقلابی نما که رئیس جمهور برای منتقدان به کار بردند خوب نبود، شان شما بالاتر از این است.

امام جمعه عسلویه افزود: اگر رسانه‌ای انتقاد کند ناراحت می‌شوید؛ انقلابی‌نما کیست؟ مخاطب این سخنان کیست؟ امروز ایران اسلامی امن‌ترین و مقتدرترین و عزت‌مندترین کشور دنیاست و این به خاطر خون شهدا و مدیریت رهبری فرزانه انقلاب و حضور و پشتوانه مردم است.

وی بیان کرد: برخی در رابطه با انتخابات آمریکا اظهار نظرهایی می‌کنند؛ سیستم حکومت آمریکا یکی است، فکر آمریکا و راه آمریکا یکی است؛ آنها راه خودشان را ادامه می‌دهند و فرقی نمی‌کند چه کسی رئیس جمهور باشد؛ ایران کشوری مستقل است و هر اتفاقی در آمریکا بیافتد برای ما فرق نمی‌کند.

هاشمی نژاد تصریح کرد: مردم ما یکپارچه پشت سر رهبری به راه خود ادامه می‌دهند؛ نه نیاز به غرب و نه نیاز به شرق داریم و به فضل الهی و توکل بر خدا این مملکت ام القرای جهان اسلام است.

وی با اشاره به روز کتاب وکتابخوانی؛ گفت: این روزها افراد کمتر سراغ کتاب می‌روند و با کتاب مانوس نیستند یکی از راه‌های رسیدن به توسعه فرهنگی مطالعه است؛ قشر جوان باید بیشتر به کتاب و کتابخوانی اهمیت بدهند. حضرت علی می فرماید «هر کس با کتاب آرامش پیدا کند آن آرامش از او سلب نمی شود».

امام جمعه عسلویه ضمن گرامیداشت سالروز بزرگداشت علامه طباطبایی، خاطرنشان کرد: این عالم بزرگوار به جامعه ما و به حوزه‌های علمیه خدمات شایانی کرده و حقی بزرگی بر گردن ما دارد.

وی همچنین ضمن گرامیداشت سالروز ارتحال علامه محمد تقی جعفری، افزود: ایشان از شاگردان علامه طباطبایی و از علمای بزرگی بود که همچون استادش به جامعه اسلامی خدمت کرد.

هاشمی‌نژاد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به جوانان نخبه اعتقاد عمیق و خاصی دارند و نخبگان را موتور محرک رسیدن به اهداف بزرگ می دانند.

وی با بیان اینکه اهداف عالیه نظام به وسیله جوانان نخبه محقق می‌شود، گفت: مسئولان باید به موضوع نخبگان عملیاتی دلسوزانه و پیگیرانه توجه داشته باشند و قدر نخبگان را بدانند و نخبه‌پروری در حد شعار نباشد و استعدادهای بالقوه نخبگان باید شکوفا شود تا جمهوری اسلامی به کشوری قدرتمند تبدیل شود.

امام جمعه عسلویه ادامه داد: لازمه رسیدن به اهداف عالیه نظام اهمیت دادن به نخبگان است سرمایه این مملکت این جوانان رشید و نخبه است.