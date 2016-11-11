به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی در خطبه های نماز جمعه بیست و یکمین روز از آبانماه۹۵ به میزبانی مصلای سمنان با بیان اینکه انتخابات آمریکا اوج فضاحت را برای این مدعی حقوق بشر و دموکراسی به ارمغان آورد، ابراز داشت: دنیا شاهد دخالت های رژیم صهیونیستی و اعتراض مردم آمریکا به این انتخابات فرمایشی است.

وی با تاکید بر اینکه ترامپ یا کلینتون تفاوتی با هم نداشتند، افزود: موضوع این است که در آمریکا همیشه باید از بین دو نامزد با یک هدف یکی را انتخاب کرد و مردم آزاد نیستند تا به نامزد مورد علاقه شان رای دهند لیکن این اصل مشخصی است که هرکه در آمریکا به روی کار بیاید بهتر از گذشته نیست بلکه مثل فرد سابق است و یا بدتر از آن قلمداد می شود.

دشمنی آمریکا با ایران اسلامی تمام شدنی نیست

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه دشمنی آمریکا با ایران اسلامی و اساسا دین مبین اسلام، تمام شدنی نیست، گفت: این اصل را باید سران آل سعود و متحدانش بدانند که امروز با استکبار جهانی هم کاسه هستند اما متاسفانه با وجود اذعان تمام مسلمانان به عداوت استکبار با اسلام، این گمراهان تاریخ معاصر از آمریکا به مثابه یک ناجی یاد می کنند.

آیت الله شاهچراغی با بیان اینکه همه خشونت ها و خون ریزی های منطقه با دخالت استکبار جهانی و در راس آنها آمریکا صورت می گیرد، ابرازداشت: تخریب چهره اسلام واقعی با هر ابزار و عداوت با مسلمانان ریشه در سیاست های آمریکا دارد و در این بین هیچ رئیس جمهوری نمی تواند به آن نه بگوید.

وی با بیان اینکه رئیس جمهورهای آمریکا دشمن جمهوری اسلامی ایران هستند و دشمنی شان با کشومان ادامه دارد و کم نخواهد شد، افزود: این پلیدان عالم باید بداند که مرگ بر آمریکای ملت ایران ادامه خواهد داشت.

مشکلات کشور در مذاکره با آمریکا خلاصه نمی شود

عضو خبرگان رهبری با بیان اینکه رفع مشکلات کشور در مذاکره با آمریکا خلاصه نمی شود، گفت: نمی دانم چرا برخی در ایران آنقدر خوش بینانه و ساده انگارانه به روابط دو کشور نگاه می کنند اما حقیقت این است که هر وقت آمریکا دست از شیطنت خود برداشت ما هم مرگ بر آمریکا را نمی گوئیم و روی حرفمان نیز می ایستیم اما نکته قابل تامل این است که آمریکا هیچوقت دست از عداوت بر نمی دارد و به شیطنت های خود ادامه می دهند که این موضوع را حتی دولتمردان نیز اذعان می کنند.

آیت الله شاهچراغی در بخش دیگری از سخنان خود به راهپیمایی اربعین نیز اشاره کرد و گفت: این گردهمایی بزرگ مسلمانان چهره رحمانی اسلام در برابر چهره خشنی که آمریکا و متحدانش در قالب داعش و گروهک های تکفیری به نمایش می گذارند، را به جهانیان معرفی می کند.

وی افزود: تاکنون گروه های زیادی به طرف کربلای حسینی اعزام شده اند تا در به اصطلاح رزمایش جهانی مسلمان شرکت کنند که با شعار اتحاد بین مسلمانان و با تاسی از پیام عاشورا به منزله استکبار ستیزی هدایت و برگزار خواهد شد.

فرزندانمان امروز به تبلت هایشان بیشتر از کتاب اهمیت می دهند

امام جمعه سمنان در ادامه به ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه نیز اشاره داشت و گفت: امروز باید به تربیت فرهنگ جوانان و نوجوانان مان بیشتر اهمیت دهیم امروز زمانی می توانیم ادعای تربیت اسلامی فرزندانمان را داشته باشیم که تبلت و رایانه را از دستانشان گرفته و کتاب را به ایشان هدیه دهیم.

آیت الله شاهچراغی بیان داشت: نسل های جوان باید از ضرورت کتابخوانی آگاهی های لازم را داشته باشند اما در واقعیت چیزی که دیده می شود این است که فرزندانمان امروز به تبلت هایشان بیشتر از کتاب اهمیت می دهند و این آثار مستقیم تهاجم فرهنگی در منازل ما ایرانیان است.