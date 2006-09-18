900 دستگاه ميني‌ بوس گازسوز مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس جعفر تشكري هاشمي امروز در مراسم ارتباط مستقيم مديران شهرداري تهران با مردم از طريق مركز 1888، گفت: 4 هزار دستگاه ميني‌ بوس در سطح شهر تهران تردد دارند كه 900 دستگاه از آنها از رده خارج هستند و بيشتر از 22 سال از عمر مفيدشان مي‌گذرد.

وي افزود: براي رفع اين مشكل 900 دستگاه ميني‌بوس هيوندا براي گازسوز شدن به شركت ايران خودرو ديزل داده شده، اما هنوز اين شركت هيچ ميني بوشي به معاونت حمل و نقل و ترافيك تحويل نداده است.

تشكري هاشمي در ادامه گفت: ما خواستار آن هستيم كه چنانچه اين ميني‌بوس ‌ها گازسوز نمي‌شود ، به سطح شهر برگردند تا سيستم حمل و نقل روان شود و پس از فراهم شدن شرايط به سيستم گازسوز شدن مجهز شود.

وي با اشاره به تلاش معاونت حمل و نقل و ترافيك براي تجهيز ناوگان حمل و نقل عمومي در آستانه مهرماه اظهار كرد: 700 اتوبوس در اول مهر شبكه حمل و نقل عمومي اضافه مي‌شود و اميدواريم هيچ وسيله نقليه عمومي در اين ماه به دليل عدم كارآمدي مديريت ، بي استفاده نماند.

تشكري هاشمي در ادامه با تاكيد بر ترافيك كلان شهر تهران گفت: بر خلاف نظر برخي از مديران ، ترافيك تهران قابل پيش‌بيني است و در شرايطي كه خيابان هاي تهران بيش از 3 برابر ظرفيت را در خود جاي داده است ، حل مشكل و ترافيك ، بعيد به نظر مي‌رسد.

وي افزود: روزانه 15 ميليون نفر در معابر شهر تهران تردد مي‌كنند و با وجود 400 هزار خودرو اضافي كه در سطح شهر تهران وجود دارد ، بيشتر از حال حاضر به شبكه حمل و نقل عمومي احتياج است و حل بحران ترافيك در مهر ماه امسال منطقي نيست.

تشكري هاشمي در مورد اقدامات انجام شده در راستاي طرح مهر رمضان گفت: تا امروز ايمن سازي اطراف 3800 مدرسه دبستان و راهنمايي در سطح شهر تهران آغاز شده است و نصب سرعت گير و پل عابر پياده ، همسطح سازي اطراف پل ها ، خط كشي خطوط عابر نيز از جمله اقدامات در حال اجراست.

وي افزود: مترو واتوبوس نيز براي هفته اول مهرماه به صورت رايگان خواهد بود و سرويس مدارس نيز با برچسب هاي ويژه از ساير وسايل حمل و نقل عمومي مجزا مي‌شوند.

تشكري هاشمي در ادامه گفت: روز اول مهرماه، همه مديران مرتبط در حوزه حمل و نقل و ترافيك شهري در مركز كنترل ترافيك مستقر مي‌شوند تا مشكلات ترافيك در همه سطح شهر را نظارت و فرماندهي كنند.

وي در مورد سهميه آرم طرح ترافيك براي خانواده شهدا ، اظهار داشت: با همه نهادها مانند بنياد شهيد و جانبازان ، معلولان ، پزشكان ، آژانس‌ها و همه مراكزي كه ملزم به استفاده از فضاي طرح ترافيك هستند ، هماهنگي به عمل آمده است و نمايندگان آنان مي ‌توانند به سازمان حمل و نقل و ترافيك مراجعه كنند و اسامي تعداد نفرات خود را ارائه دهند.

تشكري هاشمي بيشتر مراجعات مردم به مراكز 1888 را افزايش ظرفيت ناوگان حمل و نقل عمومي دانست و گفت: بيشترين تقاضاي شهروندان افزايش ظرفيت ، كيفيت و ارائه خدمات مطلوب ‌تر در سطح شهر است.

وي افزود: در برخي از مسيرها نيز مانند خيابان شوش ، مولوي و ري ، تغييراتي در سطح معابر ايجاد شده است كه شهروندان با آن آشنايي كافي نداشتند و مشكلات خود را مطرح كردند.

تشكري هاشمي در مورد تغيير ساعت كار ادارات گفت: دولت در زمينه تغيير ساعت كار ادارات با حوزه حمل و نقل و ترافيك هماهنگي به عمل نياورده است اما به نظر من چنانچه ساعت كار مراكز نظامي 6 صبح ، ادارات 7 صبح ، مدارس 8 صبح و بانك ها 9 صبح مقرر مي ‌شد ، بهتر بود.

وي افزود: دانش آموزان تا دو ماه ديگر مجبور هستند در تاريكي صبح به مدرسه بروند و به همين دليل ساعت 7 صبح ، زمان مناسبي براي آنان نيست.

معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران، ابراز اميدواري كرد كه در مهر ماه سال جاري ، ‌اين معاونت با همه بضاعت خود ، بهترين خدمات را به شهروندان ارائه كند تا ترافيك تا حدودي روان شود.