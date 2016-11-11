نقد ولنگاری فرهنگی در یزد/ایجاد دفتر اتحادیه اروپا ضرورت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه های امروز نمازجمعه ابرکوه با تسلیت به خانواده های زائران حسینی که اتوبوس آنها در گردنه دژکرد دچار سانحه شد، اظهار داشت: امیدوارم مبادی ذیربط در امر حمل و نقل، دقت و مراقبت بیشتری را در زمینه گزینش رانندگان به خرج دهند و بر مسیر هدایت اتوبوس‌ها به مقصد نظارت کنند تا از بیراهه های فرعی نروند و ایجاد دردسر نکنند.

وی افزود: تسلیت دیگر، پیدایش جمعی بی لیاقت در مراکز علمی و دانشگاهی در استان است که همزمان با هفته اول ماه صفر و ایام شهادت سه ساله امام حسین (ع) در یک مرکز دانشگاهی مراسم جشن و پایکوبی برگزار می کنند و مجری مراسم جمعی از دانشجوها را وادار به کف زدن و رقص موزون می کند.

حسینی ادامه داد: وای به حال ما و مسئولان ما و دستگاه‌های نظارتی و متولیان دانشگاه که در حسینه ایران به وضوح ولنگاری و افتضاح فرهنگی صورت می گیرد و گروهی بی اعتقاد به مبانی دینی و ارزش‌های اعتقادی و مذهبی و هتاک به ایام عزاداری اهل بیت (ع)، این چنین گستاخانه تاخت و تاز می کنند و ما نیز ساکت و تماشاچی هستیم.

هنجارشکنان از مردم و علما عذرخواهی کنند

وی اضافه کرد: اینکه چه کسی به اینها مجوز داده و چه کسی برنامه ریزی کرده و چه کسی از مجری هتاک دعوت کرده است، قابل تامل است و باید پرسید چرا نمک به زخم مردم عزادار می پاشید و حال که این برنامه ها اجرا شده چرا از مردم و علما عذرخواهی نمی کنید و چرا مسئولان اینها را بازخواست نمی کنند.

حسینی تصریح کرد: مسئولان دانشگاهی و فرهنگی استان یزد باید از چنین رفتارهایی جلوگیری کنند و اجازه ندهند در حسینیه ایران در یک مراسم رسمی اینگونه شاهد ولنگاری های فرهنگی باشیم.

مسئولان هدف راه اندازی دفتر اتحادیه اروپا در ایران را بررسی کنند

خطیب جمعه ابرکوه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به زمزمه افتتاح دفتر اتحادیه اروپا در تهران اظهار داشت: داشتن روابط با دنیا شرط اول توفیق در عرصه دیپلماسی است اما مسئولان ذیربط باید هوشیارانه ازخود بپرسند که این دفتر با چه هدفی می خواهد آغاز به کار کند.

وی افزود: مراودات اقتصادی که نیاز به دفتر اتحادیه اروپا ندارد ضمن اینکه سفارتخانه های کشورهای اروپایی در ایران مشغول به کار هستند پس دفتر اتحادیه اروپا در ایران به چه معنا و مقصود است.

مسئولان قطعنامه مشمئزکننده اتحادیه اروپا در مورد ایران را فراموش نکنند

امام جمعه ابرکوه ادامه داد: مسئولان ما نباید قطعنامه مشمئزکننده و کاپیتلاسیونی این اتحادیه را فراموش کنند که در آن عادی سازی روابط با تهران را با شرایط غیر منطقی و مداخله جویانه مدنظر داشت و اینها تحت عنوان حقوق بشر، آزادی، حقوق زنان و امثال این دروغ پردازیها از ایران می خواهند که دست از دفاع از محور مقاومت بردارد.

وی افزود: اینها از ایران می خواهند که از مظلومین جهان حمایت نکند، قاچاقچیان مواد مخدر را احترام کند و اسرائیل را به رسمیت بشناسد و تنها در این صورت است که از ایران راضی خواهد شد.

پوست اندازی‌های آمریکا در ماهیت آن تغییر ایجاد نمی کند

حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا عنوان کرد: انتخاب هیچ یک از دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فرقی به حال ایران نداشت زیرا آمریکا همان آمریکا است و این پوست اندازی ها ماهیت آن را تغییر نمی دهد.

وی بیان کرد: مردم آمریکا در اعتراض به فساد به کلینتون رای ندادند اما این ملت ساده اندیش نمی دانند که ترامپ نیز نمی تواند رفع فساد کند زیرا فساد با عنصر فساد دفع نمی شود.

حسینی یادآور شد: به فرموده مقام معظم رهبری، آمریکا همان جنایتکار قدیمی است و کشورهایی که در ارسال پیام تبریک از یکدیگر سبقت می گیرند، بدانند اگر شعارهای ترامپ عملی شود که نخواهد شد، آتش جنگ‌افروزی آمریکا در منطقه فروکش خواهد کرد و موقعیت اقلیت یک درصدی که بر اکثریت ۹۹ درصدی حکومت می‌کنند، متزلزل خواهد شد.