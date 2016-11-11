۳باند واردکننده موادمخدر در کیش منهدم شد/طرد خرده فروشان از جزیره

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رحیم جهانبخش پیش ازظهر جمعه در جمع خبرنگاران گفت: مواد مخدر جامعه سوز است، و تحکیم خانواده ها را نشانه میگیرد افزودن با ورود و استفاده مواد مخدر توهم زا، پرخاشگری، جرم، جنایت، سرقت و سایر جرایم خشن اجتماعی افزایش می یابد.

فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش، جزیره کیش را سالم ترین و امن ترین منطقه در حوزه مواد مخدر دانست و گفت: پائین ترین درصد معتاد و آلودگی در کیش است و رشد کشفیات ما ناشی از افزایش تمرکز است.

فرمانده نیروی انتظامی کیش در ادامه از افزایش ۱۰۰ درصدی میزان کشف مواد مخدر صنعتی (شیشه) در ۷ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

وی با اعلام اینکه با تاکتیک های مختلف، عملیاتی و تلاش و پیگیری نیروهای پلیس ، ۲۵ درصد در کل کشفیات نسبت به دوره مشابه افزایش داشتیم؛ اظهارداشت: شیب برخوردها در ۲ ماه اخیر افزایش یافته است.

فرمانده نیروی انتظامی ویژه کیش همچنین از دستگیری اعضای ۳ باند واردکننده مواد مخدر برای کیش و دستگیری ۹ نفر از عناصر اصلی و همچنین کشف ۲۰ کیلوگرم مواد خبر داد و افزود: اموال و خودرو و اموال حامل مواد مخدر طبق دستور قضایی توقیف شد.

فرمانده انتظامی کیش با اشاره به اینکه تنها با دستگیری این افراد پروند بسته نمی شود افزود: به دنبال عوامل اصلی فروش این باند در سرزمین اصلی هستیم.

طرد خرده فروشان و مصرف کنندگان از جزیره کیش

وی درمورد جرایم در نظر گرفته شده برای خرده فروشان و مصرف کنندگان مواد (کیشوند و غیر کیشوند) گفت: این عده درحالی که جرایم حبس شامل آنها نشود اگر کیشوند باشند کارت کیشوندی آنها باطل و هر دو گروه از جزیره طرد می شوند و امکان حضور دوباره در جزیره را نخواهند داشت چرا که تصویر و مشخصات آنهادر مبادی کنترلی ورودی درج و نصب میگردد ، در صورت ورود دستگیر و تحویل مقام قضایی داده می شوند.

سرهنگ جهانبخش تصریح کرد: درحال تهیه یک ضمانت اجرایی برای جلوگیری از ورود افراد طرد شده با همکاری سازمان منطقه آزاد هستیم.

وی در مورد اقدامات پیشگیرانه توضیح داد: در کنار تمام عملیاتهای ذکر شده برنامه های فرهنگی و اطلاع رسانی نیز برای مردم با هماهنگی امام جمعه در مساجد در نظر گرفته شده است تا از تریبون مساجد ،مردم بیشتر با خطرها و آسیب های ناشی از مصرف مواد مخدر آگاه شوند.

فرمانده انتظامی کیش به تعامل خوب با شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: این شورا نیز فعالیت های مناسبی در ایجاد ساختارهای اجتماعی برای کاهش مصرف مواد مخدر داشته است.

خانواده ها بر مراودات فرزندان خود نظارت داشته باشند

جهانبخش عمده ترین و ،اثرگذارترین و آسان ترین را کنترل اجتماعی را نهاد خانواده عنوان کردند و افزود: اگر خانواده ها بر مراودات فرزندان خود و مکان های تردد آنها نظارت و کنترل داشته باشند درصد گرایش آنها به استفاده از مواد مخدر کاهش می یابد.

وی گفت: سیگار و قلیان برازنده جزیره کیش نیست چون در این جزیره تفریح های سالم ساحلی و انواع ورزش های دریایی وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد.

وی به وجود قوانین بازدارنده مناسب در حوزه مواد مخدر اشاره کرد و افزود: با تلاشهای شبانه روزی و هماهنگی مسئولان دادگستری کیش با نیروی انتظامی برنامه هایی را در این زمینه در آینده خواهیم داشت.

جهانبخش با بیان اینکه قاچاق مواد مخدر شیوه های مختلف دارد گفت: برخی از مواد کشف شده بلعیده شده بود که عوارض خطرناکی برای فرد به دنبال دارد، مقداری داخل کتاب و کفش جاسازی و بخشی نیز توسط قایق های تندرو از سواحل وارد جزیره شد و دو محموله نیز از این قایق ها به دست آمد که در جریان آن متخلفان دستگیر، مواد کشف، قایق توقیف و شبکه ها متلاشی شدند.