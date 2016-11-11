به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه‌های عبادی - سیاسی نماز جمعه این هفته کرمانشاه با توصیه همگان به تقوای الهی اظهار داشت: مقام معظم رهبری اعتماد به آمریکا را اشتباه تاریخی بیان فرمودند و خط و مشی بنیانگذار کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری برای همگان تعیین‌ کننده است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه عدم وابستگی به بیگانگان و حفظ استقلال نظام را از تاکیدات بنیانگذار کبیر انقلاب دانست و افزود: استقلال اقتصادی با شعار و وعده سرخرمن دادن محقق نمی‌شود بلکه باید با کار و تلاش و روحیه انقلابی استقلال اقتصادی نظام را حفظ کنیم.

آیت‌الله علما خواستار شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های خاص هر استان در راستای اشتغالزایی و مقابله با بیکاری شد و گفت: بنیانگذار کبیر انقلاب رفع وابستگی به بیگانگان را شرط استقلال نظام بیان داشتند و لذا باید شرایط اقتصادی کشور مدیریت شود و امروز نیاز کشور در ایجاد اشتغال برای جوانان است.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره و بیان کرد: همه باید متذکر باشیم که آمریکا سرشتی استکباری دارد و صهیونیسم،‌ سازمان جاسوسی سیا و دو مجلس تصمیم‌گیران این کشور هستند و همگان دیدند که کاندیداها چه بر سر یکدیگر آوردند.

خطیب جمعه کرمانشاه با اشاره به رویه تجاوزگری آمریکا در سالیان گذشته گفت: باید از طریق صاحبان تریبون‌ها و اهل قلم، فلسفه انقلاب و تاریخ کشور را به جوانان معرفی کرد.

همه مسئولان باید مراقب نفوذ دشمن باشند و هشدارهای مقام معظم رهبری در این زمینه را جدی بگیرند

آیت‌الله علما بیان کرد: مهم نیست که چه کسی رئیس جمهور آمریکا شده زیرا ذات آمریکا خبیث است و در دهه‌های گذشته در کشورهای مختلف همچون ایران اهداف و نقشه‌های پلیدی را دنبال کرده و عواقب بدی داشته است.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: همه مسئولان باید مراقب نفوذ دشمن باشند و هشدارهای مقام معظم رهبری در این زمینه را جدی بگیرند همچنانکه با تاکیدات و هوشیاری رهبر فرزانه انفلاب از نفوذ دشمن جلوگیری شده است.

آیت‌الله علما در ادامه به ۲۴ آبان سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره و بیان کرد: یکی از توفیقات و برکات انقلاب تصویب قانون و تشکیل مجلس است که بهترین پشتوانه برای نظام به شمار می‌آید همچنین ۲۶ آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد است.

خطیب جمعه کرمانشاه همچنین به سالروز وفات عارف برجسته علامه طباطبایی اشاره کرد و افزود: این عالم وارسته با اشراف بر روایات، آیات، فلسفه، هندسه و... سخن می‌گفت و استاد بزرگانی چون بهشتی، حسن‌زاده‌آملی و... بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه خواستار توجه و استقبال جوانان نسبت به مطالعه شد و گفت: جوانان نمایشگاه کتاب را مورد توجه قرار دهند و کتاب‌های مفید را مطالعه نمایند.