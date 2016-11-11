به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا اظهار داشت: در کشور آمریکا تفاوتی ندارد که جمهوری‌خواه و یا دمکرات سرکار باشد و هر دو گروه با حمایت لابی رژیم صهیونیستی به دنبال چپاول ثروت کشورها هستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا کانون شرارت و فساد و خیانت بین‌المللی است، خاطرنشان کرد: سیاست‌مداران این کشور دنبال تسلط بر دیگر کشورها هستند و نباید با رفتن یک رئیس جمهور و آمدن دیگری، امیدی به این کشور داشت.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه جوهره و ماهیت آمریکا جنایت و ابتذال است، تصریح کرد: انتخاب رئیس جمهور جدید در آمریکا هیچ تاثیری در نگرش ایران به آمریکا ندارد و ایران اسلامی با رهبری امام خامنه‌ای هیچ‌گاه نگاهی به تحولات سیاسی آمریکا ندارد.

وی خواستار توجه ویژه مسئولان به جوانان شد و بیان کرد: بوشهر دومین استان جوان کشور است و مسئولان باید توجه ویژه‌ای به نیازهای جوانان استان داشته باشند و از مهمترین موضوعات اشتغال است که باید مورد توجه باشد.

صفایی بوشهری در ادامه به اهمیت نماز در زندگی انسان‌ها اشاره کرد و افزود: نماز مرز اسلام و کفر است و انسان را از تمام انحرافات دنیوی و سقوط در منجلاب مادیات نجات می‌دهد.

وی به روز جهانی علم و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: توجه به علوم استراتژیک به ویژه علوم هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و دانش بنیان یک ضرورت است که باید شرایط مناسب برای حضور نخبگان و دانشمندان جوان در این حوزه فراهم شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم در پیاده‌روی اربعین حسینی اضافه کرد: امسال شهدا در مراسم اربعین حسینی نقش دارند و با برنامه‌ریزی انجام شده هر نفر شرکت کننده در مراسم اربعین حسینی نائب زیاره یک شهید است.