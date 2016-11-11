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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۳۴

امام جمعه بوشهر:

مسئولان توجه ویژه‌ای به مشکلات جوانان استان بوشهر داشته باشند

مسئولان توجه ویژه‌ای به مشکلات جوانان استان بوشهر داشته باشند

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: مسئولان توجه ویژه‌ای به مشکلات جوانان استان بوشهر داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بوشهر با اشاره به برگزاری انتخابات آمریکا اظهار داشت: در کشور آمریکا تفاوتی ندارد که جمهوری‌خواه و یا دمکرات سرکار باشد و هر دو گروه با حمایت لابی رژیم صهیونیستی به دنبال چپاول ثروت کشورها هستند.

وی با اشاره به اینکه آمریکا کانون شرارت و فساد و خیانت بین‌المللی است، خاطرنشان کرد: سیاست‌مداران این کشور دنبال تسلط بر دیگر کشورها هستند و نباید با رفتن یک رئیس جمهور و آمدن دیگری، امیدی به این کشور داشت.

امام جمعه بوشهر با اشاره به اینکه جوهره و ماهیت آمریکا جنایت و ابتذال است، تصریح کرد: انتخاب رئیس جمهور جدید در آمریکا هیچ تاثیری در نگرش ایران به آمریکا ندارد و ایران اسلامی با رهبری امام خامنه‌ای هیچ‌گاه نگاهی به تحولات سیاسی آمریکا ندارد.

وی خواستار توجه ویژه مسئولان به جوانان شد و بیان کرد: بوشهر دومین استان جوان کشور است و مسئولان باید توجه ویژه‌ای به نیازهای جوانان استان داشته باشند و از مهمترین موضوعات اشتغال است که باید مورد توجه باشد.

صفایی بوشهری در ادامه به اهمیت نماز در زندگی انسان‌ها اشاره کرد و افزود: نماز مرز اسلام و کفر است و انسان را از تمام انحرافات دنیوی و سقوط در منجلاب مادیات نجات می‌دهد.

وی به روز جهانی علم و فناوری اشاره کرد و ادامه داد: توجه به علوم استراتژیک به ویژه علوم هسته‌ای و سلول‌های بنیادی و دانش بنیان یک ضرورت است که باید شرایط مناسب برای حضور نخبگان و دانشمندان جوان در این حوزه فراهم شود.

امام جمعه بوشهر با اشاره به حضور گسترده مردم در پیاده‌روی اربعین حسینی اضافه کرد: امسال شهدا در مراسم اربعین حسینی نقش دارند و با برنامه‌ریزی انجام شده هر نفر شرکت کننده در مراسم اربعین حسینی نائب زیاره یک شهید است.

کد مطلب 3821359

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