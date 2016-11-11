انتخابات ریاست جمهوری آمریکاچهره واقعی این کشور را مشخص کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسماعیل پور رضا در خطبه های این هفته نمازجمعه رشت با اشاره به اعزام کاروان های پیاده اربعین حسینی(ع)، اظهار کرد: حرکت کاروان های پیاده اربعین فضای معنوی خاصی به منطقه داده است.

وی با اشاره به شناخت فرهنگ غنی زیارت و توطئه دشمنان به ویژه وهابیون در خصوص دوری انسان های دیندار از اهل بیت (ع)، افزود: خوشبختانه با تبلیغات مناسب به خصوص در زمینه پیاده روی اربعین (ع) به عنوان مانور بزرگ شیعیان این انس و الفت و پیوند مردم با ائمه اطهار (ع) طی سال های اخیر بیشتر شده است.

امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه با توجه به شرایط موجود در جهان تبیین اسلام ناب محمدی(ص) وظیفه همگان است، گفت: اشتیاق و تمایل به شناخت اسلام در برخی کشورهای اروپایی همانند روسیه در حدی است که بیش از هشت هزار مسجد در این کشور وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه شیطان همیشه به دنبال منحرف کردن تفکرات و باورها نسبت به اسلام است، خاطرنشان کرد: جاده ایمان و تقوا همیشه لغزنده بوده و تاریخ نشان داده که افراد مومن و مجاهد حتی در بستر بیماری نیز ممکن است دچار لغزش شوند.

حجت الاسلام پور رضا به برخی صحبت ها در خصوص فتنه در روزهای اخیر اشاره و تصریح کرد: بیداری در مقابل فتنه و فتنه گر به اندازه هوشیاری در مقابل دشمن اهمیت دارد.

به گفته این مسئول تا زمانی که ریشه بی بصیرتی، قانون گریزی و وابستگی به کفار از بین نرفته فتنه همواره وجود داشته و نمی توان آن را فراموش کرد.

وی با بیان اینکه برخی در دوران فتنه اصل ولایت فقیه را نشانه رفتند، افزود: هرکسی در این خصوص سکوت کند عملش قابل بخشش و فراموشی نیست.

حجت الاسلام پور رضا در ادامه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد و گفت: این انتخابات به رغم توجه تمامی رسانه های جهان برای جمهوری اسلامی ایران اهمیت نداشت.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا روحیه استکباری خود را با تغییر رئیس جمهور تغییر نمی دهد، خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا دیگر نمی تواند به آمریکا تکیه کند زیرا امروز چهره واقعی آن برای جهان مشهود و مشخص شده است.

وی در ادامه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی، تصریح کرد: مطالعه سبب می شود که انسان از سطحی نگری دور و واقعیات را مورد توجه قرار دهد.

به گفته این مسئول متاسفانه امروز به راحتی می تواند هرکتاب با هر موضوعی را تهیه کرد ولی بررسی وضعیت کنونی جامعه در این زمینه نشان داده که در خصوص کتاب و کتابخوانی کشور از وضعیت مطلوب و قابل قبول برخوردار نیست.

حجت الاسلام پوررضا افزود: وجود وحدت اصل مهمی در اسلام است و در مقابل هم ایستادن جز تخریب اشخاص و خشنودی دشمنان چیزی به همراه ندارد.