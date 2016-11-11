به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار می‌شود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری امریکا اظهار کرد: ما این ایام شاهد انتخاباتی در امریکا بودیم که خروجی آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه امریکا بود.

وی افزود: ترامپ چنان رعب و وحشتی در میان مردم ایجاد کرده بود که بخشی از رأی مردم به این کاندیدا برای حفظ آرامش آن کشور و عدم ایجاد بلوا و آشوب در امریکا بود.

آیت‌الله عابدینی به مذاکرات بین دو کاندیدا در امریکا اشاره و تصریح کرد: نحوه مذاکرات آن‌ها بر عیب‌گویی بود و آن‌ها تلاش می‌کردند طرف مقابل را ضایع کنند و این رفتار همان رفتار کافران و منافقان است.

خطیب جمعه قزوین ادامه داد: تخریب و ضایع‌کردن طرف مقابل در باورهای اعتقادی و دینی ما جایگاهی ندارد و تخریب و توهین محکوم و ممنوع است؛ اما در مبانی دینی برای انتقاد سازنده و بجا مانعی وجود ندارد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از نکاتی که در مناظرات انتخاباتی دو نامزد انتخاباتی امریکا مشاهده شد، حمایت از ظالمانی نظیر رژیم صهیونیستی بود؛ این در حالی است که در باورهای دینی و ارزشی، انسان‌ها باید حامی مظلومان و ستم‌دیدگان باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امریکا نشان داد که امریکا نماد بی‌بندوباری و افسارگسیختگی اخلاقی است و آن‌ها جامعه امریکا را این‌گونه نشان دادند.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: این‌ها با دست خودشان ماهیت آلوده و کثیف‌شان را در معرض انظار عمومی به نمایش گذاشتند و به فرموده رهبری آن‌ها بسیار بیشتر از آن‌که دیگران از بدی‌های آن‌ها می‌گفتند، آن‌ها به زبان خودشان بدی‌هایشان را مطرح کردند.

وی تأکید کرد: انتخابات امریکا نماد و نمایش توحش غرب بود و حیف است که کلمه تمدن را برای غرب به کار برد. در غرب تمدنی نمی‌بینیم و آن‌چه که دیده‌ایم توحش است و در ایام انتخابات امریکا این توحش به معنای واقعی کلمه خودش را نشان داد.

امام‌جمعه قزوین اضافه کرد: ما در مقابل توحش غرب، تمدن دینی داریم که پیغمبران (ص) و ائمه اطهار (ع) با اخلاق، گفتار، سیره و سنتشان آن را به نمایش گذاشته‌اند و ما با انقلاب آمده‌ایم که تمدن دین‌مان را در مقابل توحش غرب به جهانیان نشان دهیم.

وی در ادامه با تسلیت سالگرد رحلت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (ره) اظهار کرد: علامه طباطبایی (ره) نویسنده تفسیر بسیار ارزشمند المیزان و مصداق بارز عالم متقی بودند.

وی تصریح کرد: علامه طباطبایی (ره) با پیروی از فرمان الهی همواره کوشید تا اهل تقوا باشد و خود را با صادقین که همان انبیاء (ع) و ائمه اطهار (ع) هستند، همراه کند و آن‌گونه که مورد تأیید حضرت نبی اکرم (ص) است، زندگی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین جلب رضایت الهی را یکی از ویژگی‌های عالمان متقی دانست و افزود: علامه طباطبایی (ره) همواره تلاش می‌کردند تا با اعمالی که انجام می‌دهند رضایت الهی را جلب و از این جهت همه اعمالشان با «رب» مرتبط بود.

امام‌جمعه قزوین اضافه کرد: این عالم فرزانه و بزرگ جهان اسلام جلوه‌ای از کسانی است که امام علی (ع) در توصیف آن‌ها فرموده‌اند عالمان ربانی همه هم و غم خود را متوجه تبعیت و پیروی از خواسته‌های الهی می‌کنند و هیچ‌گاه از این مسیر مقدس عدول نخواهند کرد.

وی به ویژگی‌های دیگر عالمان ربانی هم اشاره کرد و افزود: عالمان ربانی کسانی هستند که همواره در حال دریافت علوم الهی قرار دارند و علامه طباطبایی (ره) نیز از جمله عالمانی بود که در نگارش تفسیر المیزان از علوم الهی بهره برد و این اقدام ایشان برکات بسیاری را به همراه داشت.

آیت‌الله عابدینی افزود: نتیجه زندگی علامه طباطبایی (ره) تنها کتاب تفسیر المیزان نبود بلکه عالمان بسیاری نظیر آیت‌الله جوادی‌آملی، علامه حسن‌زاده‌آملی (حفظه الله)، علامه محمد تقی جعفری (ره)، شهید مطهری (ره) و خیلی از بزرگان دیگر حاصل تلاش‌های علمی ایشان بودند.

خطیب جمعه قزوین در ادامه درگذشت حجت‌الاسلام‌ شیخ جعفر شجونی را نیز تسلیت گفت و ادامه داد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین شجونی خطیبی توانا، شجاع و انقلابی بود و در آن سال‌های خوف و خطر در قزوین و در مدرسه التفاتیه هم بر علیه رژیم شاه سخنرانی کرد.

وی بیان کرد: ایشان در طول مبارزاتشان ۲۵ بار توسط مأموران رژیم شاه دستگیر شده بود. این مبارز انقلابی هموزن شهید نواب صفوی در مبارزات حضور داشت و همواره حامی انقلاب، امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: حجت‌الاسلام‌ شجونی در سال‌های اخیر مورد هجمه فتنه‌گران آشکار و پنهان قرار گرفت و این خود گویای این مطلب است که ایشان در این زمان نیز به خوبی دشمن‌شناس بود و در مسیر حمایت از انقلاب و رهبری کوتاهی نکرد.