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۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

امام جمعه قزوین:

آمریکا نماد بی‌بندوباری و افسارگسیختگی اخلاقی است

آمریکا نماد بی‌بندوباری و افسارگسیختگی اخلاقی است

قزوین- امام‌جمعه قزوین گفت: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشان داد که آمریکا نماد بی‌بندوباری و افسارگسیختگی اخلاقی است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله عبدالکریم عابدینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار می‌شود با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری امریکا اظهار کرد: ما این ایام شاهد انتخاباتی در امریکا بودیم که خروجی آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه امریکا بود.

وی افزود: ترامپ چنان رعب و وحشتی در میان مردم ایجاد کرده بود که بخشی از رأی مردم به این کاندیدا برای حفظ آرامش آن کشور و عدم ایجاد بلوا و آشوب در امریکا بود.

آیت‌الله عابدینی به مذاکرات بین دو کاندیدا در امریکا اشاره و تصریح کرد: نحوه مذاکرات آن‌ها بر عیب‌گویی بود و آن‌ها تلاش می‌کردند طرف مقابل را ضایع کنند و این رفتار همان رفتار کافران و منافقان است.

خطیب جمعه قزوین ادامه داد: تخریب و ضایع‌کردن طرف مقابل در باورهای اعتقادی و دینی ما جایگاهی ندارد و تخریب و توهین محکوم و ممنوع است؛ اما در مبانی دینی برای انتقاد سازنده و بجا مانعی وجود ندارد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از نکاتی که در مناظرات انتخاباتی دو نامزد انتخاباتی امریکا مشاهده شد، حمایت از ظالمانی نظیر رژیم صهیونیستی بود؛ این در حالی است که در باورهای دینی و ارزشی، انسان‌ها باید حامی مظلومان و ستم‌دیدگان باشند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امریکا نشان داد که امریکا نماد بی‌بندوباری و افسارگسیختگی اخلاقی است و آن‌ها جامعه امریکا را این‌گونه نشان دادند.

آیت‌الله عابدینی ادامه داد: این‌ها با دست خودشان ماهیت آلوده و کثیف‌شان را در معرض انظار عمومی به نمایش گذاشتند و به فرموده رهبری آن‌ها بسیار بیشتر از آن‌که دیگران از بدی‌های آن‌ها می‌گفتند، آن‌ها به زبان خودشان بدی‌هایشان را مطرح کردند.

وی تأکید کرد: انتخابات امریکا نماد و نمایش توحش غرب بود و حیف است که کلمه تمدن را برای غرب به کار برد. در غرب تمدنی نمی‌بینیم و آن‌چه که دیده‌ایم توحش است و در ایام انتخابات امریکا این توحش به معنای واقعی کلمه خودش را نشان داد.

امام‌جمعه قزوین اضافه کرد: ما در مقابل توحش غرب، تمدن دینی داریم که پیغمبران (ص) و ائمه اطهار (ع) با اخلاق، گفتار، سیره و سنتشان آن را به نمایش گذاشته‌اند و ما با انقلاب آمده‌ایم که تمدن دین‌مان را در مقابل توحش غرب به جهانیان نشان دهیم.

وی در ادامه با تسلیت سالگرد رحلت علامه سیدمحمدحسین طباطبایی (ره) اظهار کرد: علامه طباطبایی (ره) نویسنده تفسیر بسیار ارزشمند المیزان و مصداق بارز عالم متقی بودند.

وی تصریح کرد: علامه طباطبایی (ره) با پیروی از فرمان الهی همواره کوشید تا اهل تقوا باشد و خود را با صادقین که همان انبیاء (ع) و ائمه اطهار (ع) هستند، همراه کند و آن‌گونه که مورد تأیید حضرت نبی اکرم (ص) است، زندگی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین جلب رضایت الهی را یکی از ویژگی‌های عالمان متقی دانست و افزود: علامه طباطبایی (ره) همواره تلاش می‌کردند تا با اعمالی که انجام می‌دهند رضایت الهی را جلب و از این جهت همه اعمالشان با «رب» مرتبط بود.

امام‌جمعه قزوین اضافه کرد: این عالم فرزانه و بزرگ جهان اسلام جلوه‌ای از کسانی است که امام علی (ع) در توصیف آن‌ها فرموده‌اند عالمان ربانی همه هم و غم خود را متوجه تبعیت و پیروی از خواسته‌های الهی می‌کنند و هیچ‌گاه از این مسیر مقدس عدول نخواهند کرد.

وی به ویژگی‌های دیگر عالمان ربانی هم اشاره کرد و افزود: عالمان ربانی کسانی هستند که همواره در حال دریافت علوم الهی قرار دارند و علامه طباطبایی (ره) نیز از جمله عالمانی بود که در نگارش تفسیر المیزان از علوم الهی بهره برد و این اقدام ایشان برکات بسیاری را به همراه داشت.

آیت‌الله عابدینی افزود: نتیجه زندگی علامه طباطبایی (ره) تنها کتاب تفسیر المیزان نبود بلکه عالمان بسیاری نظیر آیت‌الله جوادی‌آملی، علامه حسن‌زاده‌آملی (حفظه الله)، علامه محمد تقی جعفری (ره)، شهید مطهری (ره) و خیلی از بزرگان دیگر حاصل تلاش‌های علمی ایشان بودند.

خطیب جمعه قزوین در ادامه درگذشت حجت‌الاسلام‌ شیخ جعفر شجونی را نیز تسلیت گفت و ادامه داد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین شجونی خطیبی توانا، شجاع و انقلابی بود و در آن سال‌های خوف و خطر در قزوین و در مدرسه التفاتیه هم بر علیه رژیم شاه سخنرانی کرد.

وی بیان کرد: ایشان در طول مبارزاتشان ۲۵ بار توسط مأموران رژیم شاه دستگیر شده بود. این مبارز انقلابی هموزن شهید نواب صفوی در مبارزات حضور داشت و همواره حامی انقلاب، امام (ره) و رهبر معظم انقلاب بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین اذعان کرد: حجت‌الاسلام‌ شجونی در سال‌های اخیر مورد هجمه فتنه‌گران آشکار و پنهان قرار گرفت و این خود گویای این مطلب است که ایشان در این زمان نیز به خوبی دشمن‌شناس بود و در مسیر حمایت از انقلاب و رهبری کوتاهی نکرد.

کد مطلب 3821365

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