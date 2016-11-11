افتتاح دبیرستان ۱۲ کلاسه پسرانه شهید آیت الله صدوقی شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز جمعه در این مراسم معاون توسعه مدیریت و مشارکت های مردمی سازمان نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس کشور گفت: ۲۰ درصد فضاهای آموزشی در کشور توسط خیران ساخته شده است که تاکنون بالغ بر ۵۴۴ هزار کلاس می باشد.

غلامحسین نعیمی، گفت: حضور خیران در ساخت مدارس از سال ۹۲ به بعد اوج بیشتری گرفته است.

وی، افزود: در سطح کشور ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمربع فضاهای آموزشی نیمه تمام وجود دارد که بیش از یک میلیون مترمربع این فضاها توسط خیران احداث می شود.

هزینه ۳۰ میلیارد ریالی برای احداث مدرسه

در این مراسم مدیر کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی نیز، گفت: دبیرستان ۱۲ کلاسه پسرانه شهید آیت الله صدوقی شهرستان اهر توسط بیت شهید آیت ا... صدوقی در یک هزار و ۷۵۰ متر مربع زیربنا احداث شده است.

محمدرضا عیدی، گفت: برای احداث این واحد آموزشی، ۳۰ میلیاردریال توسط بیت شهید آیت الله صدوقی هزینه شده است.

در این مراسم فرماندار شهرستان اهر نیز، گفت: در شهرستان اهر نیز خوشبختانه خیران در نوسازی و ساخت و ساز مدارس تاکنون و به خصوص بعد از زلزله سال ۹۱ ارسباران حضور چشمگیری دارند.

برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز اهری در تهران

سید محمدعابدی، گفت: احداث این واحد آموزشی که به نام آیت الله شهید صدوقی مزین شده است و ساخت آن نیز توسط بیت شریف این شهید می باشد برای مردم شهرستان اهر و به خصوص برای دانش آموزان بسی جای مباهات است.

وی، همچنین از برگزاری جشنواره خیرین مدرسه ساز ارسبارانی های مقیم تهران در ۱۶ آذرماه در تهران خبر داد.

در این مراسم نوه شهید آیت الله صدوقی نیز، از همراهی مسئولان آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و همچنین فرماندار شهرستان اهر در جهت احداث این واحد آموزشی با بیت شهید آیت الله صدوقی تشکر کرد.

حجت الاسلام محمد صدوقی، از دانش آموزان خواست در کنار تحصیل برای خدمت به کشور از مسایل معنوی نیز غافل نشوند.

گفتنی است در این مراسم لوح تقدیر آیت الله محسن مجتهد شبستری نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و همچنین لوح تقدیر حجت الاسلام جواد حاجی زاده امام جمعه شهرستان اهر و سید محمدعابدی فرماندار شهرستان اهر در جهت قدردانی تقدیم بیت شهید آیت الله صدوقی شد.