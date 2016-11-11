اجتماع بزرگ اربعین مانور عملیات بزرگ سیاسی و الهی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با اشاره به دهه دوم ماه صفر و قرار گرفتن در آستانه اربعین حسینی(ع) و عزیمت زائران کربلا با پای پیاده جهت زیارت کربلا این اقام را از سیاست ها و تدابیر ناب مقام معظم رهبری دانست و افزود: اگر امروز عاشورا را از پیکره اسلام حذف کنیم چیزی از اسلام باقی نمی ماند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری همواره بصیرت را سرلوحه کلمات خود قرار داده اند؛ تصریح کرد: ملت نجیب ایران در چند دهه اخیر قولاً و عملاً ثابت کرده اند که «ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند» و ملت ایران ۳۷ سال است این شعار را به شعور تبدیل کرده اند.

خطیب جمعه شهرستان بناب با بیان اینکه ملت ایران در ۳۷ سال گذشته با تقدیم خون عزیزان خود در برابر تهدیدها، تحریم ها، گرانی ها و فشارهای مختلف دشمنان ایستاده اند؛ گفت: در ۳۷ سال گذشته در هر جایی مصالح دین و قرآن مطرح شده و در هر مقطعی که مقدسات الهی مردم متوجه خطر شده است انسان های دین دار در صحنه حاضر شده و از اسلام و رهبری حمایت جانانه کرده اند.

قدرت و صلابت ولایت الهی توأم با درایت رهبری است

حجت الاسلام باقری بنابی به امتیازات و ویژگی های ملت ایران اشاره و خاطرنشان کرد: ایستادگی در برابر هجمه های مختلف دشمنان از امتیازات بزرگ ملت نجیب ایران است که امام راحل(ره) در خصوص این ملت فرمودند: در زمان امیرالمؤمنین علی(ع) و پیامبر اکرم (ص) نیز نظیر این ملت نبودند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب تصریح کرد: مسئله اسلام و ولایت با اساس اسلام گره خورده و با آن عجین است و اگر رهبری الهی آسیب ببیند هیچ سنگی روی سنگ قرار نمی گیرد.

حجت الاسلام باقری بنابی در ادامه خطبه های نمازجمعه شهرستان بناب تأکید کرد: قدرت و صلابت و سیطره ولایت الهی توأم با درایت رهبری و علما بوده که همه نقشه های شوم دشمنان را نقش بر آب کرده است و امروز جمهوری اسلامی یک واژه آشنایی برای دنیا بوده و کانون توحید در سراسر جهان شناخته می شود ولو اینکه در داخل مشکلاتی داریم.