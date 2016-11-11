نرخ روادید دریایی بندرعباس به عمان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از میراث فرهنگی و گردشگری هرمزگان، محسن ضیایی بیان داشت: تا چندی پیش نرخ روادید دریایی برای سفر به عمان سه میلیون و ۴۰۰ هزار ریال بود که این مبلغ هم‌اکنون به یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار ریال کاهش‌یافته است.

وی تصریح کرد: کاهش نرخ روادید دریایی باعث ارزان‌تر شدن نرخ سفر دریایی به عمان و رونق بیشتر گردشگری در مسیر بندرعباس – خصب خواهد شد.

ضیایی با اشاره به اینکه این خط کشتیرانی مسافری چهارم مهرماه امسال برای نخستین بار فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: از طریق این خط دریایی ۵۰ نفر از گردشگران عمانی وارد بندرعباس شدند و از جاذبه‌های گردشگری این شهرستان دیدن کردند.

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت شناوری که برای تردد در خط دریایی بندرعباس- خصب در نظر گرفته‌شده، یک‌صد نفر است.

این مقام مسئول ابراز کرد: برنامه سفر خط کشتیرانی مسافری دریایی در مسیر بندرعباس – خصب که قبلاً برای فعالیت دو روز در هفته شنبه و چهارشنبه برنامه‌ریزی‌شده بود تغییر کرده است.

ضیایی عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته این خط کشتیرانی قرار است در روزهای شنبه از خصب وارد بندرعباس شود و پس از اقامت یک‌هفته‌ای گردشگران عمانی در ایران، شنبه بعدی بندرعباس را به مقصد عمان ترک می‌کند.