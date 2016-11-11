به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان با اشاره به روز ۲۵ آبانماه روز حماسه و ایثار مردم اصفهان اظهار داشت: اصفهانی‌ها در عملیات پیروزمندانه محرم نقش مهمی داشتند و بیشترین شهید این عملیات مهم از این استان بوده است.

وی با بیان اینکه لشکرهای امام حسین(ع)، نجف اشرف و کربلا در این عملیات حضور داشتند، افزود: در روز ۲۴ آبان در این عملیات حدود ۶۰۰ شهید از اصفهان به شهادت رسیدند و از این تعداد در روز ۲۵ آبان ۳۷۰ شهید بر دوش مردم شهید پرور اصفهان تشییع شد و درست در همین روز رزمندگانی نیز به جبهه‌ها اعزام شدند و این نشانه عزم و ایمان استوار اصفهانی‌ها در دفاع از دین و انقلاب است؛ روزی که روز حماسه و ایثار مردم اصفهان لقب گرفت.

وی افزود: به مناسبت سالروز این روز سرنوشت‌ساز در تاریخ دفاع مقدس، قرار است بیش از سه هزار اصفهانی در روز ۲۶ آبانماه با رهبر معظم انقلاب دیدار و با ایشان تجدید بیعت کنند.

امام جمعه اصفهان با اشاره به روز قانون اساسی جمهوری اسلامی اظهار داشت: قانون اساسی که حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسید از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است و چارچوب حکومت را مشخص می‌کند.

کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا فساد حاکم بر این کشور را آشکار کردند

آیت‌الله طباطبایی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: دونفری که برای این انتخابات به عنوان نخبگانی از این کشور انتخاب شدند با مناظره های پیش از انتخابات، فساد حاکم بر این کشور و وضعیت اقتصادی، سیاسی و فقر حاکم بر برخی نقاط کشورشان را فاش و به نوعی اقتدار پوشالی آمریکا در هم شکست و آبروی این کشور در این انتخابات رفت.

وی اضافه کرد: همان‌گونه که در سالهای پش از این شاهد بودیم هیچ کدام از رئیس‌جمهورهای آمریکا در اخلاق و عمل با یکدیگر تفاوتی ندارند و به جنایات خود در دنیا با خودخواهی و به دشمنی با اسلام ادامه می‌دهند و بر این اساس ملت ایران تا آخر دشمن آمریکای استکباری باقی خواهد ماند.