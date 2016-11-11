سرمربی تیم والیبال هاوش گنبد استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر، بای محمد دوجی که در فصل جاری لیگ برتر والیبال باشگاه‌های کشور سرمربیگری تیم هاوش گنبد را بر عهده داشت پس از گذشت پنج هفته از این رقابت‌ها از سمت خود کناره گیری کرد.

علت استعفای دوجی از سرمربیگری تیم والیبال هاوش گنبد مشکلات جسمی و روحی بوده که به تشخیص پزشک نباید درگیر استرس و هیجان باشد.

مدیرعامل باشگاه هاوش گنبد نیز برای حفظ سلامت دوجی با استعفای وی موافقت کرده، اما قرار است این مربی به عنوان مشاور و مدیر فنی تا پایان فصل تیم والیبال هاوش گنبد را همراهی کند.

لازم به ذکر است؛ تیم هاوش گنبد پس از چهار شکست پیاپی در لیگ برتر والیبال، در هفته پنجم در دیداری خانگی مقابل تیم شهرداری اراک با نتیجه سه بر یک به برتری رسید تا نخستین پیروزی خود در این فصل را جشن بگیرد.

گنبدی‌ها در پایان هفته پنجم لیگ برتر والیبال با یک برد، چهار شکست و سه امتیاز در مکان دوازدهم جدول قرار دارند.

نماینده گنبد در ادامه این رقابت‌ها و از هفته ششم، یکشنبه ۲۳ آبان راس ساعت ۱۷ مهمان تیم متین صالحین ورامین خواهد بود.