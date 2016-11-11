به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علیرضا اعرافی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در مصلای قدس برگزار شد، در رابطه با نتایج انتخابات کشور آمریکا اظهار داشت: همه دنیا بدانند ایران آزاد، مستقل و قدرتمند سرنوشت خود را به جناح‌های داخلی و دعواهای کودکانه سیاستمداران آمریکایی گره نمی‌زند.

وی افزود: ایران کشوری مستقل است و در دعواهای داخلی آمریکا وارد نشده و به رفت و آمد این و آن، توجه ندارد.

وی ادامه داد: مردم آمریکا به فروپاشی درونی خود توجه دارند و این فروپاشی دور از انتظار نیست.

تمدن غربی آسیب‌زا است

آیت الله اعرافی، تمدن غربی را آسیب‌زا دانست و افزود: این تمدن در دل خود مشکلات فراوانی دارد و مظلومان آمریکا و همچنین مستضعفان سایر کشورها نیز به این مسئله پی برده‌اند.

وی ادامه داد: مردم آمریکا مستضعف هستند و در سیطره سیاستمداران و مسئولان آمریکایی قرار دارند و آن‌ها قابل ترحم هستند.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به واکنش برخی کشورهای منطقه در قبال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بیان داشت: خیلی‌ها در منطقه خود را در انتخابات آمریکا آلوده کردند تا بتوانند به حکومت آمریکا وصل شوند و آن‌ها باید بدانند که قدرت پوشالی آمریکا در حال فروپاشی است و این کشورهای کوچک منطقه‌ای نیز در برابر اراده ملت‌های خود هم نمی‌توانند ایستادگی کنند.

وی گفت: همه دنیا دیدند که چگونه رهبر معظم انقلاب مردم شناسی عمیقی نسبت به جامعه آمریکا داشته و پیش بینی‌های ایشان موجب حیرت غربی‌ها شده است.

سیاست‌های آمریکا تغییر نکرده است

آیت الله اعرافی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با بیان اینکه سیاست‌های آمریکا تغییر نکرده است افزود: مظلومان آمریکا و سایر کشورها می‌دانند که این کشور مسیر درستی نمی‌رود.

وی تصریح کرد: ایران کشور مستقلی است و در برابر مستکبران سکوت نخواهد کرد و رفت آمدها نیز برای ما اهمیتی ندارد.

رئیس جامعه المصطفی العالمیه اضافه کرد: بعید می‌دانم این مرد بتواند از مظلومان دفاع کند و اگر همین مسیر ادامه یابد همان سرنوشت شوروی پیش روی آمریکا خواهد بود و قدرت آن‌ها فرو خواهد ریخت.

وی همچنین با تأکید بر مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی، بیان داشت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، فصل مهمی از اقتصاد مقاومتی است.

آیت الله اعرافی با بیان اینکه فیش‌های نجومی باعث شرمندگی است،‌ گفت: اصلاح نظام اداری باید در دستور کار کشور باشد و انتظار می‌رود ملت و قوای سه گانه در کنار هم منویات رهبر معظم انقلاب را دنبال کنند.